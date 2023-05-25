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Стало відомо, в якій країні почнуть навчання українські пілоти на F-16

25 травня 2023 09:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Стало відомо, в якій країні почнуть навчання українські пілоти на F-16
Американський винищувач F-16. U.S. Фото: Air Force/Master Sgt. Tristan McIntire
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Перші навчання українських пілотів на F-16 пройдуть у Великій Британії. Спочатку це буде базова наземна підготовка, далі навантаження зростатиме.

Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на неназваного представника британського уряду.

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Близько 20 пілотів пройдуть початкову підготовку, які володіють англійською мовою. Це має прискорити засвоєння курсу.

"Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш конкретної підготовки на F-16 або на інших літаках", — сказав чиновник.

Зазначається, що тренування з курсу НАТО "Вступ до основ управління винищувачами" включатиме в себе тренажери та реальні літаки. Можливо, спочатку будуть не F-16, а більш прості.

Нагадаємо, що Офіс Президента України старанно працює над прискоренням процесу постачання перших винищувачів F-16, що очікується протягом кількох місяців. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запевняє у максимальній оперативності питань, що стосуються української сторони.

Додамо, що найбільш вірогідним сценарієм зараз є те, що США не надсилатимуть Україні F-16, а покладатимуться на інші країни. Серед варіантів — Нідерланди, Бельгія та Данія. Інші країни, такі як Норвегія, почали виводити з ладу F-16 в очікуванні отримання більш досконалого F-35.

Також ми писали, що Україна отримала від Словаччини усі обіцяні цією країною 13 винищувачів МІГ-29. Однак крім них наша держава потребує західних винищувачів F-16.

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