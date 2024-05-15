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Состояние премьера Словакии очень тяжелое — первые подробности нападения на Роберта Фицо

15 мая 2024 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Нападение на Роберто Фицо – в каком он состоянии, все подробности
Фото с места покушения на Фиццо. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей во время выездного заседания правительства в среду, 15 мая. Нападавшего, устроившего стрельбу, удалось задержать, и Фицо уже госпитализирован.

Об этом сообщает издание Denníka N.

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Подробности покушения на премьер-министра Словакии

Нападение произошло в словацком городе Гандлова. Злоумышленник скрывался в толпе, собравшейся у здания, где проходило заседание. Из толпы он открыл огонь по премьер-министру. По предварительным данным, было произведено 3-4 выстрела.

Инцидент со стрельбой после заседания правительства Словакии в Гандлове
Фото с места покушения на Фиццо. Фото: Reuters

Вскоре после стрельбы пытался скрыться, однако очевидцы и охрана оперативно задержали злоумышленника. На место происшествия прибыл вертолет, который доставил раненого Фицо в больницу в Братиславе.

Фото с места покушения на Фиццо. Фото: Reuters
Фото с места покушения на Фиццо. Фото: Reuters

По информации, предоставляемой словацким изданием Plus SK, состояние премьер-министра Фицо крайне тяжелое. Отмечается, что он получил 2-3 выстрела в разные части тела, в частности в грудь и живот.

Фото с места покушения на Фиццо. Фото: Reuters
Фото с места покушения на Фиццо. Фото: Reuters

Стрелявшим в Роберта Фицо оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Его мотивы выясняются.

Напомним, что в Словакии в среду, 15 мая, произошла стрельба возле парламента. Был ранен премьер страны Роберта Фицо.

Как известно, 10 мая в Киеве состоялась встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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Роберт Фицо

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