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Стан прем'єра Словаччини дуже важкий — перші подробиці нападу на Роберта Фіцо

15 травня 2024 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Напад на Роберто Фіцо — в якому він стані, усі подробиці
Фото з місця замаху на Фіцо. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був поранений внаслідок стрілянини, яка сталася під час виїзного засідання уряду в середу, 15 травня. Нападника, який вчинив стрілянину, вдалося затримати, і Фіцо вже госпіталізовано.

Про це повідомляє видання Denníka N.

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Подробиці замаху на прем'єр-міністра Словаччини

Напад стався у словацькому місті Гандлова. Зловмисник приховувався в натовпі, що зібрався поблизу будівлі, де відбувалося засідання. З натовпу він відкрив вогонь по прем'єр-міністру. За попередніми даними, було випущено 3-4 постріли.

Інцидент зі стріляниною після засідання уряду Словаччини в Гандлові
Фото з місця замаху на Фіцо. Фото: Reuters

Незабаром після стрілянини намагався втекти, проте очевидці та охорона оперативно затримали зловмисника. На місце події прибув гелікоптер, який доставив пораненого Фіцо до лікарні у Братиславі.

Фото з місця замаху на Фіцо. Фото: Reuters
Фото з місця замаху на Фіцо. Фото: Reuters

За інформацією, яку надає словацьке видання Plus SK, стан прем'єр-міністра Фіцо вкрай важкий. Зазначається, що він отримав 2-3 постріли в різні частини тіла, зокрема у груди та живіт.

Фото з місця замаху на Фіцо. Фото: Reuters
Фото з місця замаху на Фіцо. Фото: Reuters

Нападник, який стріляв у Роберта Фіцо, виявився 71-річним уродженцем словацького міста Левице. Його мотиви з'ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні у Словаччині сталася стрілянина біля парламенту. Було поранено прем'єра країни Роберта Фіцо.

Як відомо, 10 травня в Києві відбулася зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

напад
стрілянина
Словаччина
поранення
Роберт Фіцо

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