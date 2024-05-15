Напад на Роберто Фіцо — в якому він стані, усі подробиці

Стан прем'єра Словаччини дуже важкий — перші подробиці нападу на Роберта Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був поранений внаслідок стрілянини, яка сталася під час виїзного засідання уряду в середу, 15 травня. Нападника, який вчинив стрілянину, вдалося затримати, і Фіцо вже госпіталізовано.
Про це повідомляє видання Denníka N.
Подробиці замаху на прем'єр-міністра Словаччини
Напад стався у словацькому місті Гандлова. Зловмисник приховувався в натовпі, що зібрався поблизу будівлі, де відбувалося засідання. З натовпу він відкрив вогонь по прем'єр-міністру. За попередніми даними, було випущено 3-4 постріли.
Незабаром після стрілянини намагався втекти, проте очевидці та охорона оперативно затримали зловмисника. На місце події прибув гелікоптер, який доставив пораненого Фіцо до лікарні у Братиславі.
За інформацією, яку надає словацьке видання Plus SK, стан прем'єр-міністра Фіцо вкрай важкий. Зазначається, що він отримав 2-3 постріли в різні частини тіла, зокрема у груди та живіт.
Нападник, який стріляв у Роберта Фіцо, виявився 71-річним уродженцем словацького міста Левице. Його мотиви з'ясовуються.
Нагадаємо, сьогодні у Словаччині сталася стрілянина біля парламенту. Було поранено прем'єра країни Роберта Фіцо.
Як відомо, 10 травня в Києві відбулася зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.
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