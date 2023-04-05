Старшая дочь путина исподтишка "избавилась" от своего единого бизнеса: что известно

Дочь путина Мария Воронцова

Старшая дочь российского диктатора Мария Воронцова втихую "избавилась" от своего медицинского бизнеса "Номеко", который занимается проектами ядерной медицины. Из списка Федеральной налоговой службы рф исчезли все данные об учредителях этой фирмы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

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Что известно

Отмечается, что в данных Федеральной налоговой службы россии сейчас отсутствует строка об учредителях медицинской компании "Номеко". Но архивные данные свидетельствуют, что 20% фирмы раньше принадлежали Воронцовой. 80% оставшихся были разделены между ее партнерами.

После "зачистки" в официальных документах больше не осталось свидетельств о бизнесе путинской дочери. Единственное ее упоминание осталось на сайте "Номеко" — она продолжает считаться членом совета директоров клиники.

Почему Воронцова "чистит следы"

Отмечается, что удаление всех сведений может быть связано с санкциями как против Воронцовой, так и против ее партнеров. "Номеко" является партнером медицинского центра "Согаз", управляющего одноименными медицинскими центрами. После вторжения в Украину Евросоюз ввел санкции против АО "Согаз", после чего владельцами его клиник стали топ-менеджеры АО "Номеко" (кроме Воронцовой).

Компания дочери путина также принимает участие в строительстве нового медицинского центра в Ленобласти — ее партнером выступает ДК "Согаз Медицина". "Номеко" сама называла "Согаз" своим партнером, однако название последнего исчезло с сайта клиники Воронцовой.

"Вагнеровцы" и дочь путина

Как известно, в одной из клиник "Согаза" ("Мой медицинский центр" в Санкт-Петербурге) лечат наемников ЧВК "Вагнера", раненых на войне в Украине. В январе их посещал главарь формирования Евгений Пригожин, видео его визита опубликовала пресс-служба бизнесмена.

В 2021 году прибыль клиники Воронцовой составила 810 млн рублей. За год дочь путина заработала там 9,6 млн рублей.

Напомним, в апреле прошлого года в Кремле впервые признались, что Воронцова и Тихонова – дочери путина. Накануне США обнародовали новый пакет санкций в отношении "Сбербанка" и "Альфа-банка", чиновников и членов их семей. В списке были и дочери путина. Именно Екатерину Тихонову и Марию Воронцову долгое время называли дочками путина, однако официальных этому подтверждений не было.

Следовательно, кремль впервые официально признал их родственные связи. Спикер путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что "кремль обязательно ответит на санкции против дочерей путина и сделает это так, как считает необходимым".