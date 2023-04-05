Старша дочка путіна нишком "позбулась" свого єдиного бізнесу: що відомо

Дочка путіна Марія Воронцова

Старша дочка російського диктатора Марія Воронцова тишком "позбулася" свого медичного бізнесу "Номеко", який займається проєктами ядерної медицини. Зі списку Федеральної податкової служби рф зникли усі дані про засновників цієї фірми.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можемо пояснити".

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Що відомо

Зазначається, що у даних Федеральної податкової служби рф тепер відсутній рядок про засновників медичної компанії "Номеко". Але архівні дані свідчать, що 20% фірми раніше належали Воронцовій. 80%, що залишилися, були поділені між її партнерами.

Після "зачистки" в офіційних документах більше не залишилося свідчень про якийсь бізнес путінської доньки. Єдине її згадування залишилося на сайті "Номеко" — вона продовжує вважатися членом ради директорів клініки.

Чому Воронцова "чистить сліди"

Зазначається, що видалення усіх відомостей може бути пов'язане з санкціями як проти самої Воронцової, так і проти її партнерів. "Номеко" є партнером медичного центру "Согаз", який управляє однойменними медичними центрами. Після вторгнення в Україну Євросоюз ввів санкції проти АТ "Согаз", після чого власниками його клінік стали топменеджери АТ "Номеко" (крім Воронцової).

Компанія дочки путіна також бере участь у будівництві нового медичного центру в Ленобласті — її партнером виступає ДК "Согаз Медицина". "Номеко" сама називала "Согаз" своїм партнером, проте назва останнього зникла з сайту клініки Воронцової.

"Вагнерівці" і дочка путіна

Як відомо, в одній із клінік "Согаза" ("Мій медичний центр" у Санкт-Петербурзі) лікують найманців ПВК "Вагнера", поранених на війні в Україні. У січні їх відвідував ватажок формування Євгеній Пригожин, відео його візиту опублікувала пресслужба бізнесмена.

У 2021 році прибуток клініки Воронцової склав 810 млн рублів. За рік дочка путіна заробила там 9,6 млн рублів.

Нагадаємо, у квітні минулого року у Кремлі вперше зізналися, що Воронцова і Тихонова – доньки путіна. Напередодні США оприлюднили новий пакет санкцій щодо "Сбербанку" та "Альфа-банку", високопосадовців та членів їх сімей. У переліку були й дочки путіна. Саме Катерину Тихонову та Марію Воронцову тривалий час називали доньками путіна, проте офіційних цьому підтверджень не було.

Відтак кремль вперше офіційно визнав їх родинні зв'язки. Речник путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що "кремль обов'язково відповість на санкції проти дочок путіна і зробить це так, як вважає за необхідне".