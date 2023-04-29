Статуя русалки на юге Италии вызвала переполох в обществе

Статуя русалки на юге Италии. Фото: коллаж Новини.LIVE

Статуя русалки, установленная на площади в рыбацком поселке Монополи в регионе Апулия на юге Италии, стала объектом скандала из-за своей "провокационности". Произведение искусства было создано студентами художественной школы Луиджи Россо по заказу муниципалитета Монополи.

Об этом пишет The Guardian.

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Но фотографии статуи, которые появились в социальных сетях, вызвали критику и насмешки со стороны местных жителей и туристов.

Актриса Тициана Скиаварелли из Барисообщила, что ее друг из Монополии "справедливо выразил некоторое недоумение по поводу этого "памятника". Она описала статую как "русалку с двумя силиконовыми грудями и огромной задницей, которую никогда раньше не видели у русалок". Скиаварелли подчеркнула, что она не имеет ничего против студентов-художников и местного совета, который заказал работу, но "очень развлекается этим".

Однако директор художественной школы Луиджи Россо Адольфо Марчиано выступил в защиту статуи, заявив, что она является "данью уважения подавляющему большинству женщин с пышными формами".

Марчиано объяснил, что ученики получили задание от мэра Монополи создать несколько статуй для города на морскую тематику, и они придумали идею русалки. Совету масштабную модель показали, и ему понравилось, после чего студенты создали окончательную скульптуру и установили ее на площади.

Напомним, что в поселке Троицкое Лозовского района демонтировали советский памятник, жителей общины просят сообщать о других недеколонизированных объектах. До 2016 года населенный пункт назывался "Большевик".