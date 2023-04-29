Статуя русалки на півдні Італії викликала переполох у суспільстві

Статуя русалки на півдні Італії. Фото: колаж Новини.LIVE

Статуя русалки, встановлена на площі в рибальському селищі Монополі в регіоні Апулія на півдні Італії, стала об'єктом скандалу через свою "провокаційність". Твір мистецтва було створено студентами художньої школи Луїджі Россо на замовлення муніципалітету Монополі.

Про це пише The Guardian.

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Але фотографії статуї, які з'явилися у соціальних мережах, викликали критику та глузування з боку місцевих мешканців та туристів.

Актриса Тіціана Скіавареллі з Барі повідомила, що її друг з Монополії "справедливо висловив деяке здивування з приводу цього "пам'ятника". Вона описала статую як "русалку з двома силіконовими грудьми та величезною дупою, яку ніколи раніше не бачили у русалок". Скіавареллі підкреслила, що вона не має нічого проти студентів-художників та місцевої ради, яка замовила роботу, але "дуже розважається цим".

Проте директор художньої школи Луїджі Россо Адольфо Марчіано виступив на захист статуї, заявивши, що вона є "даниною поваги переважній більшості жінок із пишними формами".

Марчіано пояснив, що учні отримали завдання від мера Монополі створити кілька статуй для міста на морську тематику, і вони вигадали ідею русалки. Пораді масштабну модель показали, і їй сподобалося, після чого студенти створили остаточну скульптуру та встановили її на площі.

Нагадаємо, що у селищі Троїцьке Лозівського району демонтували радянський пам'ятник, мешканців громади просять повідомляти про інші недеколонізовані об'єкти. До 2016 року місто називалося "Більшовик".