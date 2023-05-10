Столтенберг назвал военные приоритеты НАТО, которые рассмотрят во время саммита

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал приоритеты развития оборонных и военных возможностей Альянса, которые планируют вынести на рассмотрение глав государств и правительств стран-союзников во время Вильнюсского саммита. Он состоится в июле.

Об этом Йенс Столтенберг рассказал во время вступительной речи на встрече Военного комитета НАТО, передает Укринформ.

Читайте также:

Военные приоритеты НАТО

"Нам нужно наращивать возможности в эту эру стратегической конкуренции. НАТО поднимается к этому вызову. Представлены предложения по уточнению региональных планов обороны — как защищать Альянс и сдерживать любую агрессию. Эти планы очень важны для развития наших вооруженных сил, поскольку определяют, какие возможности и военные силы необходимы для этой задачи", — подчеркнул Столтенберг.

Генсек Альянса надеется, что союзники поддержат эти планы во время саммита и предоставит для этого необходимые ресурсы. В частности, речь идет об увеличении расходов стран-союзниц на оборону.

Ожидается, что лидеры НАТО во время саммита согласуют новый уровень расходов, когда два процента от ВВП на оборону будут считаться не самыми большими.

По словам Столтенберга, лидеры стран-союзниц должны утвердить новый план Альянса по оборонному производству для обеспечения НАТО способностями.

"Мы двигаемся в правильном направлении, но не так быстро, как этого требует развитие более опасного мира. Все это требует политического мужества и продолжения совместных усилий наших военных коллег", — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь также напомнил, что с начала незаконной аннексии Крыма и войны на востоке Украины в 2014 году НАТО прошло через существенную трансформацию сил и возможностей.

"Когда президент Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, мы были уже готовы к этому. В течение часов мы активировали все наши оборонные планы, перевели 40 тысяч военнослужащих под командование НАТО при существенной поддержке воздушных и военно-морских сил. Мы укрепили нашу оборону от Балтики до Черного моря. Такие действия снизили риск ошибочных расчетов и сдержали эскалацию за пределы Украины", — подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что в условиях растущей опасности союзники по НАТО должны удвоить усилия по защите и обороне миллиарда граждан и поддержать международный порядок.

"Война высокой интенсивности снова вернулась в Европу. Глобальная конкуренция растет, авторитарные режимы бросают вызов нашим ценностям, нашим интересам и безопасности. Эти обстоятельства умножаются, вследствие проявлений терроризма и кибернетических атак, от ядерного распространения до климатических изменений. Мы должны быть готовы к этому", — добавил Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в интересах всех государств-членов блока, чтобы Украина победила в войне с Россией как суверенная страна. В то же время, он отметил, что недооценивать РФ нельзя, ведь с 2014 года Россия доказывает свои стремления вести агрессивные действия против Украины.