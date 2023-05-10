Столтенберг назвав військові пріоритети НАТО, які розглянуть під час саміту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав пріоритети з розвитку оборонних та військових спроможностей Альянсу, які планують винести на розгляд глав держав та урядів країн-союзниць під час Вільнюського саміту. Він відбудеться в липні.

Про це Єнс Столтенберг розповів під час вступної промови на зустрічі Військового комітету НАТО, передає Укрінформ.

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"Нам потрібно нарощувати спроможності в цю еру стратегічної конкуренції. НАТО підіймається до цього виклику. Представлені пропозиції для уточнення регіональних планів оборони — як захищати Альянс та стримувати будь-яку агресію. Ці плани дуже важливі для розвитку наших збройних сил, оскільки визначають, які спроможності та військові сили є необхідними для цього завдання", — наголосив Столтенберг.

Генсек Альянсу сподівається, що союзники підтримають ці плани під час саміту та нададуть для цього необхідні ресурси. Зокрема, йдеться про збільшення витрат країн-союзниць на оборону.

Очікується, що лідери НАТО під час саміту погодять новий рівень витрат, коли два відсотки від ВВП на оборону вважатимуться не найбільшими.

За словами Столтенберга, лідери країн-союзниць повинні затвердити новий план Альянсу з оборонного виробництва для того, щоб забезпечити НАТО спроможностями.

"Ми рухаємося у правильному напрямку, але не так швидко, як цього вимагає розвиток більш небезпечного світу. Все це потребує політичної мужності та продовження спільних зусиль наших військових колег", — сказав Столтенберг.

Генеральний секретар також нагадав, що з початку незаконної анексії Криму та війни на Сході України в 2014 році, НАТО пройшло через суттєву трансформацію сил і спроможностей

"Коли президент Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, ми були вже готовими до цього. Протягом годин ми активували всі наші оборонні плани, перевели 40 тисяч військовослужбовців під командування НАТО, за суттєвої підтримки повітряних та військово-морських сил. Ми зміцнили нашу оборону від Балтики до Чорного моря. Такі дії зменшили ризик хибних розрахунків та стримали ескалацію за межі України", — наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що в умовах зростаючої небезпеки союзники по НАТО повинні подвоїти зусилля із захисту й оборони мільярда громадян та підтримати міжнародний порядок.

"Війна високої інтенсивності знову повернулася в Європу. Глобальна конкуренція зростає, авторитарні режими кидають виклик нашим цінностям, нашим інтересам та безпеці. Ці обставини множаться, внаслідок проявів тероризму та кібернетичних атак, від ядерного розповсюдження до кліматичних змін. Ми маємо бути готовими до цього", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в інтересах усіх держав-членів блоку, щоб Україна перемогла у війні з Росією як суверенна країна. Водночас він наголосив, що недооцінювати РФ не можна, адже з 2014 року Росія доводить свої прагнення вести агресивні дії проти України.