Столтенберг не считает проблемой, если Финляндия и Швеция не одновременно вступят в НАТО

Йенс Столтенберг

Членство Финляндии и Швеции в Альянсе остается самым высоким приоритетом для НАТО, даже если оно состоится и не одновременно.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе перед переговорами с министром иностранных дел и министром обороны Финляндии.

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"Я приветствую объявление Турции, что они будут продвигаться с ратификацией протокола о вхождении Финляндии, и надеюсь, что Великое национальное собрание в Анкаре смогут прийти к быстрому решению относительно ратификации. Я также приветствую объявление со стороны Венгрии, что они будут голосовать по финской ратификации на следующей неделе Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО вместе, и все страны-члены пригласили их присоединиться к нашему Альянсу на саммите в прошлом году в то же время", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что Североатлантический союз будет напряженно работать над завершением процесса вхождения также для Швеции, которая должна стать членом НАТО в ближайшем будущем, и это самый высокий приоритет для Североатлантического союза.

"Президент путин ворвался в Украину с задекларированной целью иметь меньше НАТО в Европе. Но вместо этого он имеет противоположный результат. Будет больше НАТО в Европе. После присоединения Финляндии граница НАТО с россией увеличится более чем вдвое, станет на 1300 километров длиннее", — отметил руководитель. Альянса.

Он отметил, что сейчас обе страны, Финляндия и Швеция, находятся в гораздо лучшем положении, чем до заявки на вступление в НАТО. Их отношения с Альянсом приобрели новую динамику, они участвуют во всех организационных мероприятиях и форумах, интегрировались в военные и гражданские структуры НАТО. Многие страны-члены предоставили этим странам гарантии безопасности, поэтому ни одна угроза для Финляндии или Швеции не может остаться без реагирования со стороны НАТО.

Напомним, в среду, 1 марта, начался процесс ратификации заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в парламенте Венгрии. Голосование по одобрению заявок ожидается во второй половине марта.