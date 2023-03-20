Столтенберг не вважає проблемою, якщо Фінляндія і Швеція не одночасно вступлять до НАТО

Єнс Столтенберг

Членство Фінляндії та Швеції в Альянсі залишається найвищим пріоритетом для НАТО, навіть якщо воно відбудеться і не одночасно.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі перед переговорами з міністром закордонних справ та міністром оборони Фінляндії.

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"Я вітаю оголошення Туреччини, що вони будуть просуватися із ратифікацією протоколу про входження Фінляндії, і сподіваюся, що Великі національні збори в Анкарі зможуть дійти швидкого рішення щодо ратифікації. Я також вітаю оголошення з боку Угорщини, що вони будуть голосувати по фінській ратифікації наступного тижня. Фінляндія і Швеція подали заявку на членство в НАТО разом, і всі країни-члени запросили їх приєднатися до нашого Альянсу на саміті минулого року. Важливо, щоб Фінляндія і Швеція стали членами НАТО якомога швидше, а не те щоб вони приєднатися точно в один і той самий час", — сказав Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс напружено працюватиме над завершенням процесу входження також для Швеції, яка має стати членом НАТО у найближчому майбутньому, і це є найвищим пріоритетом для Альянсу.

"Президент путін вдерся в Україну із задекларованою метою мати менше НАТО в Європі. Але натомість він має протилежний результат. Буде більше НАТО в Європі. Після приєднання Фінляндії кордон НАТО з росією збільшиться більш ніж удвічі, стане на 1300 кілометрів довшим", — зазначив керівник Альянсу.

Він зауважив, що зараз обидві країни, Фінляндія і Швеція, знаходяться у набагато кращому положенні, ніж до заявки на вступ до НАТО. Їх відносини з Альянсом набули нової динаміки, вони беруть участь у всіх організаційних заходах та форумах, інтегрувалися у військові та цивільні структури НАТО. Багато з країн-союзниць надали цим країнам гарантії безпеки, тож жодна загроза для Фінляндії або для Швеції не може залишитися без реагування з боку НАТО.

Нагадаємо, у середу, 1 березня, розпочався процес ратифікації заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО в парламенті Угорщини. Голосування щодо схвалення заявок очікується у другій половині березня.