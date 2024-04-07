Столтенберг предполагает, что Украина может пойти на определенные компромиссы в войне с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: EPA – ELTA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Киев может пойти на уступки в войне с Россией. В то же время он говорит о важности военной поддержки Украины, чтобы защитники смогли вытеснить российских оккупантов.

Об этом идет речь в анонсе интервью BBC со Столтенбергом, которое выйдет в воскресенье, 7 апреля.

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"В конце концов именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать ей возможность быть в том положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров", — отметил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что не призывает Украину уступать России. По его словам, настоящий мир будет достигнут, когда Украина победит.

Также Йенс Столтенберг упомянул о существовании авторитарного союза, связи в котором становятся крепче. Речь идет о сотрудничестве России с Китаем, Ираном и КНДР.

Напомним, 6 апреля во время интервью Зеленский объяснил, почему не может публично призывать Запад воевать в Украине.

Ранее Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16, которые получит Украина, не будут являться сверхмощным оружием для войны с Россией.