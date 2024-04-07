Столтенберг припускає, що Україна може піти на певні компроміси у війни з Росією

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: EPA - ELTA

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Київ може поступитися у війні з Росією. Водночас він наголошує на важливості військової підтримки України, аби захисники змогли витіснити російських окупантів.

Про це йдеться в анонсі інтерв'ю BBC зі Столтенбергом, яке вийде у неділю, 7 квітня.

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"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", — зазначив Столтенберг.

Генсек підкреслив, що не закликає Україну поступатися Росії. За його словами, справжній мир буде досягнутий тоді, коли Україна переможе.

Також Єнс Столтенберг згадав про існування авторитарного союзу, зв'язки в якому стають більш тіснішими. Йдеться про співпрацю Росії з Китаєм, Іраном та КНДР.

Нагадаємо, 6 квітня під час інтерв'ю Зеленський пояснив, чому не може публічно закликати Захід воювати в Україні.

Раніше Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що винищувачі F-16, які отримає Україна, не будуть являти собою надпотужну зброю для війни з Росією.