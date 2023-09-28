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Столтенберг рассказал о контрактах НАТО по производству боеприпасов на миллиарды евро

28 сентября 2023 16:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Столтенберг рассказал о контрактах НАТО по производству боеприпасов на миллиарды евро
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о рамочных контрактах на 2,4 млрд евро для производства боеприпасов. По его словам, они будут производиться для Украины и пополнение запасов стран-членов.

Об этом Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Генсек НАТО напомнил, что в 2022 году в Альянсе возникло понимание необходимости пополнения запасов боеприпасов. После этого он упомянул о встрече в июне с представителями оборонной промышленности.

"Нет обороны без промышленности. Сейчас я могу подтвердить, что НАТО имеет рамочные контракты на производство основных боеприпасов на 2,4 млрд евро. Из них 1 млрд — это уже заключенные контракты. Речь идет об артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм, противотанковом оружии, боеприпасах для основных боевых танков", — рассказал Столтенберг.

Он отметил, что форум оборонных индустрий может оказаться дополнительной возможностью в контексте наращивания производства. Столтенберг также упомянул о промышленном форуме в Стокгольме на следующей неделе, который станет дополнительной возможностью.

"Нужны твердые контракты. Потому, что тогда будут идти инвестиции и будет налаживаться производство", — добавил генсек НАТО.

Напомним, сегодня, 28 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава государства подчеркнул, что Альянс принял решение о предоставлении Украине усиленной практической помощи.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полномасштабная война России против Украины будет продолжаться долго. По его словам, к этому нужно готовиться.

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину в войне столько, сколько это потребуется. Только украинцы могут определить подходящее время для переговоров.

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