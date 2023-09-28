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Столтенберг розповів про контракти НАТО з виробництва боєприпасів на мільярди євро

28 вересня 2023 16:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Столтенберг розповів про контракти НАТО з виробництва боєприпасів на мільярди євро
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про рамкові контракти на 2,4 млрд євро для виробництва боєприпасів. За його словами, вони будуть виготовлятися для України та поповнення запасів країн-членів.

Про це Єнс Столтенберг сказав на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Виробництво боєприпасів

Генсек НАТО нагадав, що в Альянсі у 2022 році виникло розуміння необхідності поповнення запасів боєприпасів. Після цього він згадав про зустріч у червні з представниками оборонної промисловості.

"Немає оборони без промисловості. Зараз я можу підтвердити, що НАТО має рамкові контракти на виробництво основних боєприпасів на 2,4 млрд євро. З них 1 млрд — це вже укладені контракти. Йдеться про артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкову зброю, боєприпаси для основних бойових танків", — розповів Столтенберг.

Він зазначив, що форум оборонних індустрій може стати додатковою можливістю у контексті нарощення виробництва. Столтенберг також згадав про промисловий форум у Стокгольмі наступного тижня, який також стане додатковою можливістю.

"Потрібні тверді контракти. Тому, що тоді будуть іти інвестиції і налагоджуватиметься виробництво", — додав генсек НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію із секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава держави наголосив, що Альянс ухвалив рішення про надання Україні посиленої практичної допомоги.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго. За його словами, до цього потрібно готуватися.

Додамо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс буде підтримувати Україну у війні стільки, скільки це буде потрібно. Лише українці можуть визначити сприятливий час для переговорів. 

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