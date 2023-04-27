Столтенберг рассказал об объемах передаваемой Украине техники в рамках формата "Рамштайн"

Танки Leopard 2A4. Фото: US Army

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал об итогах объемов Украины бронетехники и танков в рамках формата "Рамштайн". По его словам, это была "беспрецедентная помощь".

Об этом он сообщил в четверг на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга, пишет "Европейская правда".

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Как отмечает Столтенберг, более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже доставлены.

"В общей сложности через контактную группу во главе с США союзники НАТО и партнеры оказали Украине беспрецедентную помощь. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже доставлены. Это означает более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов", — сказал он.

Также Генсек НАТО добавляет, что более девяти новых украинских бронетанковых бригад прошли обучение и получили снаряжение.

По его словам, это "предоставит Украине сильную позицию для дальнейшего отвоевания оккупированных территорий".

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