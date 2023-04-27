Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Столтенберг рассказал об объемах передаваемой Украине техники в рамках формата "Рамштайн" arrow

Столтенберг рассказал об объемах передаваемой Украине техники в рамках формата "Рамштайн"

27 апреля 2023 13:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Столтенберг рассказал об объемах передаваемой Украине техники в рамках формата "Рамштайн"
Танки Leopard 2A4. Фото: US Army
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал об итогах объемов Украины бронетехники и танков в рамках формата "Рамштайн". По его словам, это была "беспрецедентная помощь".

Об этом он сообщил в четверг на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга, пишет "Европейская правда".

Читайте также:

Подробности

Как отмечает Столтенберг, более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже доставлены.

"В общей сложности через контактную группу во главе с США союзники НАТО и партнеры оказали Украине беспрецедентную помощь. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже доставлены. Это означает более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов", сказал он.

Также Генсек НАТО добавляет, что более девяти новых украинских бронетанковых бригад прошли обучение и получили снаряжение.

По его словам, это "предоставит Украине сильную позицию для дальнейшего отвоевания оккупированных территорий".

Ранее мы писали о том, что Кулеба рассказал, почему НАТО затягивает со вступлением Украины в Альянс. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в НАТО в настоящее время не хватает политической воли для принятия решения о вступлении Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас