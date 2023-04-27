Столтенберг розповів про обсяги переданої Україні техніки в рамках формату "Рамштайн"

Танки Leopard 2A4. Фото: US Army

Генерльний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про підсумки обсягів Україні бронетехніки та танків в рамках формату "Рамштайн". За його словами, це була "безпрецендентна допомога".

Про це він повідомив у четвер на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Люксембургу, пише "Європейська правда".

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Як зазначає Столтенберг, понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені.

"Загалом через контактну групу на чолі зі США союзники НАТО і партнери надали Україні безпрецедентну допомогу. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені. Це означає понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів", — сказав він.

Також Генсек НАТО додає, що понад 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження.

За його словами, це "надасть Україні сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій".

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