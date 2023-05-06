Стрельба в Сербии: подозреваемый признался в убийстве восьми человек

Люди зажигают свечи, чтобы почтить жертвы массовой стрельбы в Черногории 5 мая. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

В Сербии 20-летний подозреваемый в убийстве восьми человек и ранении еще 12, признался в преступлении. Накануне молодой человек открыл огонь по людям из автомобиля.

Об этом пишет Reuters.

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Подозреваемый признался в преступлении

Как отмечает агентство, Сербия испытывает шок и траур после двух массовых расстрелов: резни в школе в столице в среду, во время которой погибли девять человек, и разгула за пределами города в четверг, в котором 20-летний парень уже признался. Подозреваемые по обоим делам находятся под стражей.

Прокуроры сказали, что мужчина признался, что стрелял во многих людей в трех разных местах вблизи города Младеноваца из автоматической винтовки, чтобы "запугать население в этих местах".

Он подозревается в совершении нескольких преступлений, включая убийство с отягчающими обстоятельствами, незаконное производство, хранение, ношение и торговлю оружием и взрывчатыми веществами, а также в похищении человека.

Напомним, поздно вечером 4 мая неподалеку от Белграда, Сербия, молодой человек открыл огонь из автомобиля, убив по меньшей мере 8 человек и ранив 13 человек.

Нападающий хаотично стрелял по людям возле города Младеновац, примерно в 50 километрах к югу от столицы.