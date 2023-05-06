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Стрілянина у Сербії: підозрюваний зізнався у вбивстві восьми людей

6 травня 2023 23:52
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Стрілянина у Сербії: підозрюваний зізнався у вбивстві восьми людей
Люди запалюють свічки, щоб віддати шану жертвам масової стрілянини в Чорногорії 5 травня. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Сербії 20-річний підозрюваний у вбивстві восьми людей і пораненні ще 12, зізнався у злочині. Наперододні молодий чоловік відкрив вогонь по людях з автомобіля.

Про це пише Reuters.

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Підозрюваний зізнався у злочині

Як зазначає агентство, Сербія переживає шок і жалобу після двох масових розстрілів: різанини в школі в столиці в середу, під час якої загинули дев'ятеро людей, і розгулу за межами міста в четвер, у якому 20-річний хлопець вже зізнався. Підозрювані в обох справах перебувають під вартою.

Прокурори сказали, що чоловік зізнався, що стріляв у багатьох людей у ​​трьох різних місцях поблизу міста Младеновац з автоматичної гвинтівки, щоб "залякати населення в цих місцях".

Він підозрюється у вчиненні кількох злочинів, включаючи вбивство з обтяжуючими обставинами, незаконне виробництво, зберігання, носіння та торгівля зброєю та вибуховими речовинами, а також у викраденні людини.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 травня неподалік від Белграда, Сербія, молодий чоловік відкрив вогонь з автомобіля, вбивши щонайменше 8 людей і поранивши 13 осіб.

Нападник хаотично стріляв по людях біля міста Младеновац, приблизно в 50 кілометрах на південь від столиці.

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