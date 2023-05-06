Стрілянина у Сербії: підозрюваний зізнався у вбивстві восьми людей
У Сербії 20-річний підозрюваний у вбивстві восьми людей і пораненні ще 12, зізнався у злочині. Наперододні молодий чоловік відкрив вогонь по людях з автомобіля.
Про це пише Reuters.
Підозрюваний зізнався у злочині
Як зазначає агентство, Сербія переживає шок і жалобу після двох масових розстрілів: різанини в школі в столиці в середу, під час якої загинули дев'ятеро людей, і розгулу за межами міста в четвер, у якому 20-річний хлопець вже зізнався. Підозрювані в обох справах перебувають під вартою.
Прокурори сказали, що чоловік зізнався, що стріляв у багатьох людей у трьох різних місцях поблизу міста Младеновац з автоматичної гвинтівки, щоб "залякати населення в цих місцях".
Він підозрюється у вчиненні кількох злочинів, включаючи вбивство з обтяжуючими обставинами, незаконне виробництво, зберігання, носіння та торгівля зброєю та вибуховими речовинами, а також у викраденні людини.
Нагадаємо, пізно ввечері 4 травня неподалік від Белграда, Сербія, молодий чоловік відкрив вогонь з автомобіля, вбивши щонайменше 8 людей і поранивши 13 осіб.
Нападник хаотично стріляв по людях біля міста Младеновац, приблизно в 50 кілометрах на південь від столиці.