Стрельба в медицинском заведении Атланты: 1 погибший, 4 раненых

Стражи порядка прибыли на место трагедии. Фото: AP

В Атланте неизвестный мужчина открыл стрельбу в комнате ожидания одного медицинского учреждения. В итоге он убил одну женщину и ранил еще четверых.

Об этом сообщает издание AP.

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Власти сообщили, что стрелок, которого полиция идентифицировала как Дейона Паттерсона, угнал автомобиль и скрылся после того, как стрелял в пятерых женщин на 11-м этаже медицинского корпуса Нортсайд.

"Мы считаем, что (Паттерсон) угнал автомобиль неподалеку и смог скрыться с места происшествия, когда правоохранительные органы приближались к этому району", — сказал начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум во время пресс-конференции.

Полиция попросила всех, кто имеет информацию о местонахождении Паттерсона, позвонить по телефону 911 и не приближаться к нему.

Полиция разыскивает Дэйона Паттерсона. Фото: АР

Ширбаум добавил, что семья Паттерсона "сотрудничает" со следствием.

В заявлении береговой охраны США говорится, что Паттерсон присоединился к службе в 2018 году и был уволен из действительной службы в январе. К тому времени он был помощником электрика второго разряда.

Напомним, 13-летний подозреваемый в стрельбе в местной школе Белграда не будет привлечен к уголовной ответственности в связи с тем, что ему еще не исполнилось 14 лет. Это соответствует законодательству Сербии, которое устанавливает порог уголовной ответственности на уровне 14 лет.