Стрілянина в медичному закладі Атланти: 1 загиблий, 4 поранених

Правоохоронці прибули на місце трагедії. Фото: AP

В Атланті невідомий чоловік відкрив стрілянину в кімнаті очікування одного медичного закладу. Своїми діями він убив одну жінку та поранив ще чотирьох.

Про це повідомляє видання AP.

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Влада повідомила, що стрілець, якого поліція ідентифікувала як Дейона Паттерсона, викрав автомобіль і втік після того, як стріляв у п'ятьох жінок на 11-му поверсі медичного корпусу Нортсайд.

"Ми вважаємо, що (Паттерсон) викрав автомобіль неподалік і зміг втекти з місця події, коли правоохоронні органи наближалися до цього району", — сказав начальник поліції Атланти Дарін Ширбаум під час прес-конференції.

Поліція попросила всіх, хто має інформацію про місцезнаходження Паттерсона, зателефонувати 911 і не наближатися до нього.

Поліція розшукує Дейона Паттерсона. Фото: АР

Ширбаум додав, що родина Паттерсона "співпрацює" зі слідчими.

У заяві берегової охорони США йдеться, що Паттерсон приєднався до служби в 2018 році і був звільнений з дійсної служби в січні. На той час він був помічником електрика другого розряду.

Нагадаємо, 13-річного підозрюваного у стрільбі у місцевій школі Белграда не буде притягнуто до кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що йому ще не виповнилося 14 років. Це відповідає законодавству Сербії, яке встановлює поріг кримінальної відповідальності лише на рівні 14 років.