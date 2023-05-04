Стрілянина в медичному закладі Атланти: 1 загиблий, 4 поранених
В Атланті невідомий чоловік відкрив стрілянину в кімнаті очікування одного медичного закладу. Своїми діями він убив одну жінку та поранив ще чотирьох.
Про це повідомляє видання AP.
Влада повідомила, що стрілець, якого поліція ідентифікувала як Дейона Паттерсона, викрав автомобіль і втік після того, як стріляв у п'ятьох жінок на 11-му поверсі медичного корпусу Нортсайд.
"Ми вважаємо, що (Паттерсон) викрав автомобіль неподалік і зміг втекти з місця події, коли правоохоронні органи наближалися до цього району", — сказав начальник поліції Атланти Дарін Ширбаум під час прес-конференції.
Поліція попросила всіх, хто має інформацію про місцезнаходження Паттерсона, зателефонувати 911 і не наближатися до нього.
Ширбаум додав, що родина Паттерсона "співпрацює" зі слідчими.
У заяві берегової охорони США йдеться, що Паттерсон приєднався до служби в 2018 році і був звільнений з дійсної служби в січні. На той час він був помічником електрика другого розряду.
Нагадаємо, 13-річного підозрюваного у стрільбі у місцевій школі Белграда не буде притягнуто до кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що йому ще не виповнилося 14 років. Це відповідає законодавству Сербії, яке встановлює поріг кримінальної відповідальності лише на рівні 14 років.