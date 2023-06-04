Лидер Китая Си Цзиньпин во время Центральноазиатско-китайского саммита. Фото: REUTERS/MARK CRISTINO

Мария Кагал Редактор международного отдела

Недавно в китайском городе Сиань прошел первый совместный саммит Поднебесной со странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Россия на встречу приглашена не была.

Этот саммит показывает, что Китай серьезно принялся за создание альтернативы западному миру во главе с США. И эту альтернативу в регионе возглавит именно Поднебесная. Об этом пишет профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольфф.

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Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Как Китай усиливает свое влияние в Центральной Азии в рамках глобальных планов предложить альтернативу Западу

Пока лидеры G7 готовились к своему недавнему саммиту в Японии, президент Китая Си Цзиньпин принимал своих центральноазиатских коллег из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Центральная Азия имеет решающее значение для попыток Китая построить альтернативу возглавляемому США либеральному порядку, в котором беспрекословно доминирует Пекин и в котором Россия будет, в лучшем случае, младшим партнером.

В своей вступительной речи Си изложил свое "видение китайско-центрально-азиатского сообщества с общим будущим". Она будет основываться на четырех принципах: взаимопомощь, совместное развитие, универсальная безопасность и вечная дружба.

Хотя отношения между Китаем и Центральной Азией часто рассматриваются с точки зрения безопасности и развития, они также имеют и политическую сторону. Это все очевидно в инициативах по созданию более тесного регионального сотрудничества, начатых на саммите в Сиане.

Они предполагают налаживание связей между китайскими министерствами и ведомствами и их партнерами в Центральной Азии, увеличение образовательных и культурных обменов, а также создание таких механизмов, как Центральноазиатско-китайский деловой совет. Все это, вероятно, будет способствовать дальнейшей консолидации преобладающей роли Китая в регионе.

Лидеры пяти стран Центральной Азии и Си Цзиньпин на саммите в Китае. Фото: REUTERS/Florence Lo

Китай же будет изолировать преимущественно авторитарных лидеров Центральной Азии от западного экономического и политического давления, чтобы они двигались к демократии и защищали свой суверенитет и территориальную целостность от любого российского авантюризма.

Результаты саммита

Итогом саммита стали потрясающие 54 соглашения, 19 новых механизмов и платформ сотрудничества и девять многосторонних документов, включая Сианьскую декларацию.

Даже если отбросить большинство из них как имеющие неопределенные перспективы фактического применения, не может быть никаких сомнений в региональной значимости Китая. Согласно статистике ООН, например, объем торговли товарами между Китаем и пятью странами региона вырос с 460 миллионов долларов США три десятилетия назад до более чем 70 миллиардов долларов США в 2022 году, то есть в 150 раз.

Исторически сложилось так, что Россия была главным партнером Центральной Азии еще при СССР и в первое десятилетие после его распада. Но Москва больше не может соответствовать объемам китайских инвестиций и строительных контрактов в Центральной Азии, которая с 2005 года составляет около 70 миллиардов долларов.

Китай берет на себя роль России

Смещение в сторону Китая также отражается в уменьшении значения российского регионального интеграционного проекта - Евразийского экономического союза - по сравнению с масштабной глобальной китайской инициативой "Один пояс, один путь". Эта программа инфраструктурных инвестиций была начата Си в Казахстане в 2013 году и с тех пор сблизила регион с Китаем не только экономически, но и политически.

Инициатива "Один пояс, один путь" заняла ведущее место в Сианьской декларации, четко увязав ее с национальными стратегиями развития в Центральной Азии. Транспортное сообщение остается в его основе.

Страны на саммите подтвердили свои обязательства по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, автомобильных дорог из Китая в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а также транспортной инфраструктуры для транскаспийских торговых путей с использованием морских портов в Казахстане и Туркменистане.

Саммит Китая и стран Центральной Азии. Фото: REUTERS/Florence Lo

Такое внимание к транспортной инфраструктуре в Центральной Азии и, что немаловажно, через нее, подчеркивает важность региона для попыток Китая диверсифицировать свои торговые пути в Европу в обход России. Это также означает, что Китай пока будет продолжать использовать развитие инфраструктуры и торговли для привлечения большего числа партнеров для своего альтернативного международного порядка.

Российский "северный коридор" сейчас в значительной степени закрыт из-за санкций, связанных с войной в Украине. Таким образом, маршрут, который часто называют средним коридором, снова стал важным не только для Китая, но и, что очень важно, для стран G7.

Однако средний коридор, который начинается в Турции и продолжается через Грузию и Центральную Азию, был бы рискован для Китая в качестве единственной альтернативы. Его пропускная способность является низкой (сейчас только около 5% от северного коридора), поскольку грузы должны пересекать несколько границ и несколько раз переключаться между автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Роль Афганистана

Другой альтернативой — с похожим геополитическим значением — перевозка через Афганистан к Аравийскому морю через пакистанский порт Гвадар. В долгосрочной перспективе трансафганский маршрут отвечает интересам как Китая, так и Центральной Азии.

Он будет способствовать стабильности и безопасности в Афганистане (в то же время будет зависеть от них). И он уменьшит уязвимость Китая к рискам, связанным с существующим маршрутом вдоль китайско-пакистанского экономического коридора, особенно возникающих из-за продолжающегося повстанческого движения "Талибан" в Пакистане.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Florence Lo

В свете этого Китай и его центральноазиатские партнеры обязались развивать транспортные возможности узбекского города Термез на границе с Афганистаном. Китай также имеет официальную позицию по афганскому вопросу, и Си в своей речи на саммите упомянул об Афганистане. Следовательно, следует ожидать большего регионального взаимодействия.

Несмотря на очевидные риски, связанные с Афганистаном, Китай, вероятно, включит трансафганский торговый маршрут в свои планы. Это также видно из того факта, что Пекин, похоже, неохотно сотрудничает с Россией и Ираном по их международному транспортному коридору с севера на юг.

И Россия, и Иран сталкиваются с жесткими международными санкциями, а недавняя напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджаном еще больше подвергает сомнению долгосрочную жизнеспособность этого маршрута.

Энтузиазм, с которым пять центральноазиатских президентов приветствовали эти инициативы, свидетельствует о том, насколько они стремятся к сотрудничеству с Китаем. Однако еще предстоит выяснить, насколько устойчив или популярен такой подход в свете значительных и распространенных антикитайских настроений в регионе.

Стефан Вольфф, профессор международной безопасности, Бирмингемский университет