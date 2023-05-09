Суд Берлина таки запретил российские флаги на 9 мая

Государственный флаг РФ. Фото: DPA

На памятных мероприятиях в Берлине 9 мая запрещено вывешивать российские флаги. Высший административный суд германских федеральных земель Берлина и Бранденбурга удовлетворил жалобу полиции на отмену запрета приносить российские и советские флаги в мемориалы.

Об этом сообщает DW.

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"Это может быть истолковано как выражение симпатии к войне. Явно целенаправленное усиление российских авиаударов по Украине и ее гражданскому населению сегодня способствует дальнейшему обострению конфликта и показывает, что нельзя разделять празднование окончания войны и возобновление войны в Украине", — говорится в заявлении суда.

Сообщается, что суд также запретил демонстрацию и ношение флага СССР, а также георгиевских лент.

Отметим, что административный суд Берлина ранее снял запрет на флаги РФ на одной из акций в Берлине 9 мая по запросу прокремлевской активистки Елены Колбасниковой. Берлинская полиция опротестовала это решение.

Нынешнее же решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев отметил, что дипломатам и общине удалось отстоять украинский флаг — в Берлине не будут запрещать использовать сине-желтый флаг на 8 и 9 мая.