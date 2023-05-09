Суд Берліна таки заборонив російські прапори на 9 травня

Державний прапор РФ. Фото: DPA

На пам'ятних заходах у Берліні 9 травня таки заборонено вивішувати російські прапори. Вищий адміністративний суд німецьких федеральних земель Берлін та Бранденбург задовольнив скаргу берлінської поліції на скасування заборони приносити російські та радянські прапори до меморіалів.

Про це повідомляє DW.

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"Це може бути витлумачено як вираження симпатії до війни. Явно цілеспрямоване посилення російських авіаударів по Україні та її цивільному населенню сьогодні сприяє подальшому загостренню конфлікту та показує, що не можна розділяти святкування закінчення війни та відновлення війни в Україні", — йдеться у заяві суду.

Повідомляється, що суд також заборонив демонстрацію та носіння прапора СРСР, а також георгіївських стрічок.

Зауважимо, адміністративний суд Берліна раніше зняв заборону на прапори РФ на одній із акцій у Берліні 9 травня на запит прокремлівської активістки Олени Колбасникової. Берлінська поліція опротестувала це рішення.

Нинішнє рішення суду — остаточне та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, посол України у Німеччині Олексій Макеєв зазначив, що дипломатам та громаді вдалось відстояти український прапор — у Берліні не заборонятимуть використовувати синьо-жовтий стяг на 8 та 9 травня.