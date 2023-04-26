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Суд Бразилии требует удалить Telegram из магазинов приложений: в стране возьмутся за соцсети

26 апреля 2023 23:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд Бразилии требует удалить Telegram из магазинов приложений: в стране возьмутся за соцсети
Пользователи Telegram. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Бразилии суд обязал операторов связи и магазины приложений удалить мессенджер Telegram с их платформ из-за отказа предоставить все данные о неонацистских группировках на платформе мессенджера. Компании, включая Vivo, Claro, Tim, Oi, Google и Apple, получили уведомление о приостановке работы Telegram в их магазинах приложений 26 апреля.

Об этом пишут российские СМИ.

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В сообщении говорится, что Telegram уже предоставил часть запрошенных полицией данные, однако в них не было номеров телефонов участников и администраторов групп с неонацистским содержанием. 

Суд Бразилии также увеличил штраф, наложенный на Telegram за непредоставление данных, с 100 тысяч до 1 млн реалов (16 млн рублей) в день за отказ предоставить данные.

Это не первый случай, когда Telegram оказывается в центре внимания бразильского правительства. В январе мессенджер был оштрафован на 1,2 млн реалов из-за отказа выполнить судебное предписание и заблокировать каналы сторонников экс-президента Болсонару, обвиняемых в распространении недостоверных данных. 

В администрации Telegram возникло подозрение, что требования тотальной блокировки могут иметь признаки цензуры, запрещенной конституцией Бразилии.

Данное решение суда является показателем ужесточения контроля за социальными медиа-платформами в Бразилии. Однако, поскольку Telegram не раскрывает личную информацию пользователей, он может столкнуться с проблемами во многих других странах.

Напомним, что на Telegram-канал Верховной Рады началась массированная атака ботов. Представители ВР обвиняют в этой атаке российскую федерацию.

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