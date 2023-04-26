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Суд Бразилії вимагає видалити Telegram із магазинів додатків: у країні візьмуться за соцмережі

26 квітня 2023 23:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд Бразилії вимагає видалити Telegram із магазинів додатків: у країні візьмуться за соцмережі
Користувачі Telegram. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Бразилії суд зобов'язав операторів зв'язку та магазини додатків видалити месенджер Telegram з їхніх платформ через відмову надати всі дані про неонацистські угруповання на платформі месенджера. Компанії, включаючи Vivo, Claro, Tim, Oi, Google та Apple, отримали повідомлення про припинення роботи Telegram у їхніх магазинах додатків 26 квітня.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що Telegram вже надав частину запитаних поліцією дані, проте в них не було номерів телефонів учасників та адміністраторів груп із неонацистським змістом.

Суд Бразилії також збільшив штраф, накладений на Telegram за ненадання даних, зі 100 тисяч до 1 млн реалів (16 млн рублів) на день за відмову надати дані.

Це не перший випадок, коли Telegram опиняється у центрі уваги бразильського уряду. У січні месенджера було оштрафовано на 1,2 млн реалів через відмову виконати судовий припис і заблокувати канали прихильників екс-президента Болсонару, звинувачених у поширенні недостовірних даних.

В адміністрації Telegram виникла підозра, що вимоги тотального блокування можуть мати ознаки цензури, забороненої конституцією Бразилії.

Це рішення суду є показником посилення контролю за соціальними медіа-платформами в Бразилії. Однак, оскільки Telegram не розкриває особисту інформацію користувачів, він може мати проблеми з багатьма іншими країнами.

Нагадаємо, що на Telegram-канал Верховної Ради розпочалася масована атака ботів. Представники ВР звинувачують у цій атаці російську федерацію.

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