Суд Бразилії вимагає видалити Telegram із магазинів додатків: у країні візьмуться за соцмережі

Користувачі Telegram. Фото: Reuters

У Бразилії суд зобов'язав операторів зв'язку та магазини додатків видалити месенджер Telegram з їхніх платформ через відмову надати всі дані про неонацистські угруповання на платформі месенджера. Компанії, включаючи Vivo, Claro, Tim, Oi, Google та Apple, отримали повідомлення про припинення роботи Telegram у їхніх магазинах додатків 26 квітня.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що Telegram вже надав частину запитаних поліцією дані, проте в них не було номерів телефонів учасників та адміністраторів груп із неонацистським змістом.

Суд Бразилії також збільшив штраф, накладений на Telegram за ненадання даних, зі 100 тисяч до 1 млн реалів (16 млн рублів) на день за відмову надати дані.

Це не перший випадок, коли Telegram опиняється у центрі уваги бразильського уряду. У січні месенджера було оштрафовано на 1,2 млн реалів через відмову виконати судовий припис і заблокувати канали прихильників екс-президента Болсонару, звинувачених у поширенні недостовірних даних.

В адміністрації Telegram виникла підозра, що вимоги тотального блокування можуть мати ознаки цензури, забороненої конституцією Бразилії.

Це рішення суду є показником посилення контролю за соціальними медіа-платформами в Бразилії. Однак, оскільки Telegram не розкриває особисту інформацію користувачів, він може мати проблеми з багатьма іншими країнами.

Нагадаємо, що на Telegram-канал Верховної Ради розпочалася масована атака ботів. Представники ВР звинувачують у цій атаці російську федерацію.