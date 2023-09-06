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Суд Евросоюза впервые разрешил снять санкции с российского бизнесмена

6 сентября 2023 18:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Суд Евросоюза впервые разрешил снять санкции с российского бизнесмена
Российский олигарх Александр Шульгин. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Суд Европейского Союза 6 сентября впервые удовлетворил иск от российского бизнесмена Александра Шульгина об изъятии его имени из обновленных санкционных списков Евросоюза. Эти списки были обнародованы в сентябре.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Александр Шульгин был включен в санкционные списки как руководитель Ozon Group — ведущей в России платформы в сфере электронной коммерции. Она приносит значительные доходы российскому бюджету.

Как объяснили Радио Свобода в пресс-службе Суда, Шульгин в своем иске не оспаривал санкции как таковые, а лишь требовал исключить его из будущих списков.

Принимая решение, суд учел, что Шульгин покинул пост гендиректора Ozon Group и вышел из совета директоров 11 апреля 2022 года после введения санкций Европейского Союза и Австралии.

В Совете ЕС ранее согласовали, что не будут включать имя Шульгина в обновленные списки, которые опубликуют в сентябре, учитывая слабость аргументов против бывшего бизнесмена.

Ранее мы сообщали, что на старшую дочь российского президента Владимира Путина Марию Воронцову западные санкции не влияют. Она продолжает активно публиковать свои труды в научных изданиях. В частности, в США и Швейцарии.

Напомним, один из основателей техногиганта "Яндекс" Аркадий Волож попросил Европейский Союз отменить введенные против него ограничительные меры. При этом за несколько дней до обращения Волож публично выразил свое неодобрение "брутального" вторжения России в Украину под руководством Путина.

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