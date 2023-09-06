Суд Євросоюзу вперше дозволив зняти санкції з російського бізнесмена

Російський олігарх Олександр Шульгін. Фото: росЗМІ

Суд Європейського Союзу 6 вересня вперше задовольнив позов від російського бізнесмена Олександра Шульгіна щодо вилучення його імені з оновлених санкційних списків Євросоюзу. Ці списки були оприлюднені в вересні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Олександра Шульгін був включений до санкційних списків як керівник Ozon Group — провідної в Росії платформи у сфері електронної комерції. Вона приносить значні доходи російському бюджету.

Як пояснили Радіо Свобода у пресслужбі Суду, Шульгін у своєму позові не оскаржував санкції як такі, а лише вимагав виключити його з майбутніх списків.

Ухвалюючи рішення, суд врахував, що Шульгін залишив посаду гендиректора Ozon Group і вийшов із ради директорів 11 квітня 2022 року після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.

У Раді ЄС раніше погодили, що не включатимуть імʼя Шульгіна до оновлених списків, які опублікують у вересні, зважаючи на слабкість аргументів проти колишнього бізнесмена.

Раніше ми повідомляли, на старшу доньку російського президента Володимира Путіна Марію Воронцову західні санкції не впливають. Вона продовжує активно публікувати свої праці в наукових виданнях. Зокрема, у США та Швейцарії.

Нагадаємо, один із засновників техногіганта "Яндекс" Аркадій Волож попросив Європейський Союз скасувати введені проти нього обмежувальні заходи. При цьому за кілька днів до звернення Волож публічно висловив своє несхвалення "брутального" вторгнення Росії в Україну під керівництвом Путіна.