Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Суд Євросоюзу вперше дозволив зняти санкції з російського бізнесмена arrow

Суд Євросоюзу вперше дозволив зняти санкції з російського бізнесмена

6 вересня 2023 18:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Суд Євросоюзу вперше дозволив зняти санкції з російського бізнесмена
Російський олігарх Олександр Шульгін. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Суд Європейського Союзу 6 вересня вперше задовольнив позов від російського бізнесмена Олександра Шульгіна щодо вилучення його імені з оновлених санкційних списків Євросоюзу. Ці списки були оприлюднені в вересні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також:

З російського олігарха зняли санкції

Олександра Шульгін був включений до санкційних списків як керівник Ozon Group — провідної в Росії платформи у сфері електронної комерції. Вона приносить значні доходи російському бюджету.

Як пояснили Радіо Свобода у пресслужбі Суду, Шульгін у своєму позові не оскаржував санкції як такі, а лише вимагав виключити його з майбутніх списків.

Ухвалюючи рішення, суд врахував, що Шульгін залишив посаду гендиректора Ozon Group і вийшов із ради директорів 11 квітня 2022 року після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.

У Раді ЄС раніше погодили, що не включатимуть імʼя Шульгіна до оновлених списків, які опублікують у вересні, зважаючи на слабкість аргументів проти колишнього бізнесмена.

Раніше ми повідомляли, на старшу доньку російського президента Володимира Путіна Марію Воронцову західні санкції не впливають. Вона продовжує активно публікувати свої праці в наукових виданнях. Зокрема, у США та Швейцарії.  

Нагадаємо, один із засновників техногіганта "Яндекс" Аркадій Волож попросив Європейський Союз скасувати введені проти нього обмежувальні заходи. При цьому за кілька днів до звернення Волож публічно висловив своє несхвалення "брутального" вторгнення Росії в Україну під керівництвом Путіна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз