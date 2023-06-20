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Суд Испании обвинил в терроризме отправителя посылок со взрывчаткой в посольство Украины

20 июня 2023 19:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Суд Испании обвинил в терроризме отправителя посылок со взрывчаткой в посольство Украины
Посольство Украины в Испании. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Испании суд 74-летнему мужчине выдвинул подозрение в отправке самодельных взрывчаток в правительственные, дипломатические учреждения в конце 2022 года. Отмечается, что посылки с самодельной взрывчаткой, получаемые посольством Украины в Испании, также дело рук задержанного.

Об этом сообщает Reuters.

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Имя мужчины — Помпейо Гонсалеса Паскуаль, его арестовали в январе после того, как он якобы отправил по меньшей мере шесть посылок с самодельной взрывчаткой. Они были адресованы премьер-министру Педро Санчесу, министру обороны Маргарите Роблесу, посольствам Украины и США в Мадриде, базе ВВС.

"Следователь судья Хосе Луис Калама, выступая в Высоком суде Мадрида, заявил, что два обвинения в терроризме и изготовлении взрывных устройств для террористических целей были обоснованными, даже если нет доказательств того, что Гонсалес принадлежал к организованной террористической группе или сговаривался с ней", — говорится в сообщении.

Какие цели преследовал обвиняемый

Мотив отправки взрывчаток заставить правительство прекратить поддержку Украины в войне, которую начала Россия. А также нарушение общественного порядка.

По данным следствия, эти преступления считаются с отягчающими обстоятельствами, поскольку две посылки были направлены непосредственно на высокопоставленных чиновников – Санчеса и Роблеса.

В апреле 2023 года Гонгалес был отпущен под залог, ссылаясь на его возраст и отсутствие судимости. А также потому, что процесс сбора доказательств в расследовании завершился.

Напомним, ранее мы писали, что Испания передаст Украине 20 бронемашин и четыре танка Leopard 2А4. Кроме того, украинские военные также получат военный госпиталь.

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