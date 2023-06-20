Суд Іспанії звинуватив у тероризмі відправника посилок з вибухівкою у посольство України

Посольство України в Іспанії. Фото: google.com

В Іспанії суд 74-річному чоловіку висунув підозру в надсиланні саморобних вибухівок до урядових, дипломатичних установ наприкінці 2022 року. Зазначається, що посилки із саморобною вибухівкою, які отримувало посольство України Іспанії, також справа рук затриманого.

Про це повідомляє Reuters.

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Імʼя чоловіка — Помпейо Гонсалеса Паскуаль, його заарештували в січні після того, як він начебто відправив щонайменше шість посилок із саморобною вибухівкою. Вони були адресовані прем’єр-міністру Педро Санчесу, міністру оборони Маргариті Роблес, посольствам України та США в Мадриді, базі ВВС.

"Слідчий суддя Хосе Луїс Калама, виступаючи у Високому суді Мадрида, заявив, що два звинувачення в тероризмі та виготовленні вибухових пристроїв для терористичних цілей були обґрунтованими, навіть якщо немає доказів того, що Гонсалес належав до організованої терористичної групи або змовлявся з нею", — йдеться в повідомленні.

Які ціль переслідував обвинувачений

Мотив надсилання вибухівок — змусити уряд припинити підтримку України у війні, яку розпочала Росія. А також порушення громадського порядку.

За даними слідства, ці злочини вважаються з обтяжливими обставинами, оскільки дві посилки були спрямовані безпосередньо на високопоставлених урядовців - Санчеса і Роблеса.

У квітні 2023 року Гонгалеса відпустили під заставу, посилаючись на його вік та відсутність судимості. А також через те, що процес збору доказів у розслідуванні завершився.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іспанія передасть Україні 20 бронемашин і чотири танки Leopard 2А4. Окрім того, українські військові також отримають військовий шпиталь.