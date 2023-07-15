Суд РФ задержал подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак

Маргарита Симоньян и Ксения Собчак. Фото: росСМИ

Московский Басманный суд взял под стражу семь лиц из националистических группировок, которых подозревают в организации покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Известно, что все семь обвиняемых в деле о покушении на Симоньян и Собчак обвиняются в хулиганстве.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Арест подозреваемых

Сообщается, что среди задержанных четыре подростка, рожденные в 2005 и 2006 годах, и еще один, который был несовершеннолетним во время "совершения преступления". Другие двое — это 18-летний Михаил Балашов и 22-летний Егор Савельев.

СМИ опубликовали видеозапись допроса еще одного из арестованных. На видео молодой человек называет себя Михаилом Балашовым и заявляет, что он основал "неонацистскую группу", после чего получил задание на убийство Собчак и Симоньян от спецслужб Украины. Кроме того, в деле фигурируют задержанные с фамилиями Новик, Захаров, Гусев и Емельянов.

Также журналисты утверждают, что участников националистической группировки NS/WP, которых задержали по обвинению в организации покушения на Симоньян и Собчак, подвергают пыткам с целью получения показаний об участии в подготовке террористических актов, взаимодействии с другими подразделениями NS/WP Crew и связях с Украиной. Такую информацию один из представителей NS/WP раскрыл изданию.

Напомним, что в России сообщают, что якобы украинские спецслужбы готовили убийство пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По версии ФСБ, покушения готовили по заказу СБУ.