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Суд РФ затримав підозрюваних у замаху на Симоньян та Собчак

15 липня 2023 21:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд РФ затримав підозрюваних у замаху на Симоньян та Собчак
Маргарита Симоньян та Ксенія Собчак. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Московський Басманний суд узяв під варту семеро осіб з націоналістичних угруповань, яких підозрюють в організації замаху на Маргариту Симоньян та Ксенію Собчак. Відомо, що всі семеро обвинувачених у справі про замах на Симоньян та Собчак звинувачуються у хуліганстві.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що серед затриманих чотири підлітки, народжені у 2005 та 2006 роках, і ще один, який був неповнолітнім під час "вчинення злочину". Інші двоє — це 18-річний Михайло Балашов та 22-річний Єгор Савельєв.

ЗМІ опублікували відеозапис допиту ще одного із заарештованих. На відео молода людина називає себе Михайлом Балашовим і заявляє, що він заснував "неонацистську групу", після чого отримав завдання на вбивство Собчак та Симоньян від спецслужб України. Крім того, у справі фігурують затримані із прізвищами Новик, Захаров, Гусєв та Ємельянов.

Також журналісти стверджують, що учасників націоналістичного угруповання NS/WP, яких затримали за звинуваченням в організації замаху на Симоньян та Собчак, піддають тортурам з метою отримання свідчень про участь у підготовці терористичних актів, взаємодію з іншими підрозділами NS/WP Crew та зв'язки з Україною. Таку інформацію один із представників NS/WP розкрив виданню.

Нагадаємо, що в Росії повідомляють, що нібито українські спецслужби готували вбивство пропагандистки Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак. За версією ФСБ, замахи готували на замовлення СБУ.

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