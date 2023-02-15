Суд в США упразднил Ламару Джонсону приговор за убийство после 28 лет тюрьмы: что известно

Суд в США отменил мужчине приговор за убийство после 28 лет тюрьмы
Американец, проведший почти 28 лет за решеткой за убийство, которое он всегда отрицал, был отменен в Миссури. 50-летний Ламар Джонсон вышел из зала суда Сент-Луиса свободным человеком после решения судьи Дэвида Мэйсона во вторник, 14 февраля.
Об этом сообщает BBC.
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Отмена приговора
Судья сказал, что он действовал после того, как двое свидетелей предоставили "четкие и убедительные доказательства" того, что Джонсон невиновен. Он был осужден за убийство Маркуса Бойда в 1994 году.
Джонсон был очень взволнован, когда было объявлено решение, а его поклонники начали аплодировать.
"Это ошеломительно", — сказал Джонсон после того, как вышел из зала суда.
Критика прокуратуры
В прошлом году прокурор Ким Гарднер подал ходатайство об освобождении Джонсона после проведения расследования совместно с некоммерческой юридической организацией Innocence Project.
После слушания во вторник команда юристов Джонсона подвергла критике офис генерального прокурора штата, который настаивал на содержании его в тюрьме.
Офис "никогда не прекращал утверждать, что Ламар виноват, и ему было удобно, чтобы он сидел и умер в тюрьме", говорится в заявлении адвокатов Джонсона.
Спикер генерального прокурора сообщил в электронном письме, что офис не будет принимать никаких мер по этому делу.
"Наш офис защищал верховенство права и работал над тем, чтобы оставить в силе первоначальный вердикт, который сочли целесообразным на основе фактов, представленных во время судебного разбирательства", — говорится в заявлении.
Что известно об убийстве, за которое Джонсон отсидел 28 лет
В октябре 1994 года Маркуса Бойда застрелили двое мужчин в масках на крыльце Ламара Джонсона. Джонсон неоднократно заявлял, что его не было дома, когда произошло нападение.
Другой подозреваемым, Фил Кэмпбелл, признал себя виновным по смягченному обвинению и был приговорен к семи годам заключения.
Напомним, в январе в сельском доме в Энох-Сити в американском штате Юта нашли застреленными восемь человек. Большинство убитых – дети.