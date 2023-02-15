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Суд в США отменил мужчине приговор за убийство после 28 лет тюрьмы

15 февраля 2023 12:54
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Суд в США упразднил Ламару Джонсону приговор за убийство после 28 лет тюрьмы: что известно
Ламар Джонсон
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Американец, проведший почти 28 лет за решеткой за убийство, которое он всегда отрицал, был отменен в Миссури. 50-летний Ламар Джонсон вышел из зала суда Сент-Луиса свободным человеком после решения судьи Дэвида Мэйсона во вторник, 14 февраля.

Об этом сообщает BBC.

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Отмена приговора

Судья сказал, что он действовал после того, как двое свидетелей предоставили "четкие и убедительные доказательства" того, что Джонсон невиновен. Он был осужден за убийство Маркуса Бойда в 1994 году.

Джонсон был очень взволнован, когда было объявлено решение, а его поклонники начали аплодировать.

"Это ошеломительно", — сказал Джонсон после того, как вышел из зала суда.

Критика прокуратуры

В прошлом году прокурор Ким Гарднер подал ходатайство об освобождении Джонсона после проведения расследования совместно с некоммерческой юридической организацией Innocence Project.

После слушания во вторник команда юристов Джонсона подвергла критике офис генерального прокурора штата, который настаивал на содержании его в тюрьме.

Офис "никогда не прекращал утверждать, что Ламар виноват, и ему было удобно, чтобы он сидел и умер в тюрьме", говорится в заявлении адвокатов Джонсона.

Спикер генерального прокурора сообщил в электронном письме, что офис не будет принимать никаких мер по этому делу.

"Наш офис защищал верховенство права и работал над тем, чтобы оставить в силе первоначальный вердикт, который сочли целесообразным на основе фактов, представленных во время судебного разбирательства", — говорится в заявлении.

Что известно об убийстве, за которое Джонсон отсидел 28 лет

В октябре 1994 года Маркуса Бойда застрелили двое мужчин в масках на крыльце Ламара Джонсона. Джонсон неоднократно заявлял, что его не было дома, когда произошло нападение.

Другой подозреваемым, Фил Кэмпбелл, признал себя виновным по смягченному обвинению и был приговорен к семи годам заключения.

Напомним, в январе в сельском доме в Энох-Сити в американском штате Юта нашли застреленными восемь человек. Большинство убитых – дети.

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