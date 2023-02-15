Суд у США скасував Ламару Джонсону вирок за вбивство після 28 років в'язниці: що відомо

Ламар Джонсон

Американець, який провів майже 28 років за ґратами за вбивство, яке він завжди заперечував, був скасований у Міссурі. 50-річний Ламар Джонсон вийшов із зали суду Сент-Луїса вільною людиною після рішення судді Девіда Мейсона у вівторок, 14 лютого.

Про це повідомляє BBC.

Скасування вироку

Суддя сказав, що він діяв після того, як двоє свідків надали "чіткі та переконливі докази" того, що Джонсон невинний. Він був засуджений за вбивство Маркуса Бойда в 1994 році.

Джонсон був дуже схвильований, коли було оголошено рішення, а його прихильники почали аплодувати.

"Це приголомшливо", — сказав Джонсон після того, як вийшов із зали суду.

Критика прокуратури

Минулого року прокурор Кім Гарднер подав клопотання про звільнення Джонсона після проведення розслідування спільно з некомерційною юридичною організацією Innocence Project.

Після слухання у вівторок команда юристів Джонсона розкритикувала офіс генерального прокурора штату, який наполягав на утриманні його у в'язниці.

Офіс "ніколи не припиняв стверджувати, що Ламар винний, і йому було зручно, щоб він сидів і помер у в'язниці", йдеться в заяві адвокатів Джонсона.

Речник генерального прокурора повідомив в електронному листі, що офіс не вживатиме жодних заходів у цій справі.

"Наш офіс захищав верховенство права та працював над тим, щоб залишити в силі початковий вердикт, який вважали доцільним на основі фактів, представлених під час судового розгляду", — йдеться у заяві.

Що відомо про вбивство, за яке Джонсон відсидів 28 років

У жовтні 1994 року Маркуса Бойда застрелили двоє чоловіків у масках на ґанку Ламара Джонсона. Джонсон неодноразово заявляв, що його не було вдома, коли стався напад.

Інший підозрюваним, Філ Кемпбелл, визнав себе винним за пом'якшеним обвинуваченням і був засуджений до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, у січні у сільському будинку в Енох-Сіті в американському штаті Юта знайшли застреленими вісьмох людей. Більшість вбитих — діти.