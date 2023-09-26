Суд признал Трампа виновным в мошенничестве, — Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: google.com

Во вторник, 26 сентября, по приговору суда экс-президент США Дональд Трамп виновен в мошенничестве. Долгое время он обманывал банки и страховщиков, завышая свой капитал в документах.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что приговор вынес судья Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк.

Генеральный прокурор Латиция Джеймс подала на Трампа в суд в сентябре прошлого года. Она обвиняла его и Trump Organization во "лжи в течение десяти лет по стоимости активов и его собственного капитала". Таким образом, по ее словам, экс-президент США хотел получить более выгодные условия для банковских кредитов и страхования.

Джеймс отметила, что Трамп увеличил свое состояние на сумму 2,23 миллиарда долларов и, по одному конкретному показателю, на 3,6 миллиарда долларов на основании годовых финансовых отчетов, представленных банкам и страховым компаниям

"Генеральный прокурор заявил, что активы, стоимость которых была завышена, включают имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его пентхаус в Trump Tower на Манхэттене, а также различные офисные здания и поля для гольфа", — говорится в материале.

Напомним, что в Атланте большое жюри обвинило Дональда Трампа и 18 его сподвижников по поводу их попыток подрыва президентских выборов в 2020 году. Это историческое обвинение, содержащее 41 пункт, стало уже четвертым уголовным делом против Трампа.

Также мы писали, что Трампу прокуратура США выдвинула новые обвинения. Речь идет о деле ненадлежащего хранения секретных документов.