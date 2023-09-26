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Суд визнав Трампа винним у шахрайстві, — Reuters

26 вересня 2023 23:42
оновлено: 00:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Суд визнав Трампа винним у шахрайстві, — Reuters
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У вівторок, 26 вересня, за вироком суду експрезидент США Дональд Трамп є винним у шахрайстві. Упродовж тривалого часу він обманював банки та страховиків, завищуючи свій капітал у документах.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що вирок виніс суддя Артур Енгорон із суду штату Нью-Йорк. 

Генеральний прокурор Латиція Джеймс подала на Трампа до суду в вересні торік. Вона звинувачувала його та Trump Organization у "брехні протягом десяти років щодо вартості активів і його власного капіталу". Таким чином, за її словами, експрезидент США хотів отримати вигідніші умови для банківських кредитів та страхування.

Джеймс зазначила, що Трамп збільшив свій статок на суму 2,23 мільярда доларів і, за одним конкретним показником, на 3,6 мільярда доларів на підставі річних фінансових звітів, які були представлені банкам і страховим компаніям

"Генеральний прокурор заявив, що активи, вартість яких була завищена, включають маєток Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, його пентхаус у Trump Tower на Манхеттені, а також різні офісні будівлі та поля для гольфу", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що в Атланті велике журі звинуватило Дональда Трампа та 18 його сподвижників з приводу їхніх спроб підриву президентських виборів у 2020 році. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт, стало вже четвертою кримінальною справою проти Трампа.

Також ми писали, що Трампу прокуратура США висунула нові звинувачення. Йдеться про справу щодо неналежного зберігання секретних документів.

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