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Судно из Израиля первым прорвало блокаду РФ в Черном море: детали

31 июля 2023 23:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду РФ и вошел в устье Дуная
Судно Израиля, которое прорвало блокаду РФ. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 31 июля, израильскому кораблю удалось зайти в устье украинского Дуная, прорвав блокаду РФ. Речь идет о судне Ams1, которое отправилось из города Ашдод.

Об этом сообщает издание "Милитарный".

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Сообщается, что израильское судно стало первым, которому удалось прорвать "зерновую блокаду" РФ после того, как террористы обстреляли порт Рени.

Известно, что в ночь на 30 июля три гражданских судна прошли через турецкие проливы. Речь идет об Ams1 (Израиль), Sahin 2 (Греция) и Yilmaz Kaptan (Турция/Грузия). Они отправились в Украину.

Добавляют, что, несмотря на российские угрозы, израильское судно открыть заявляло о том, что следует в Украину.

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Израильское судно в море. Фото: Милитарный

Как это произошло

Известно, что безопасность кораблей контролирует американский патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon. Всю дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.

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Как следят за кораблями в море. Фото: Милитарный

Напомним, одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.

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