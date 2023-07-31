Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду РФ и вошел в устье Дуная

Судно из Израиля первым прорвало блокаду РФ в Черном море: детали
В понедельник, 31 июля, израильскому кораблю удалось зайти в устье украинского Дуная, прорвав блокаду РФ. Речь идет о судне Ams1, которое отправилось из города Ашдод.
Об этом сообщает издание "Милитарный".
Израильское судно прорвало блокаду РФ
Сообщается, что израильское судно стало первым, которому удалось прорвать "зерновую блокаду" РФ после того, как террористы обстреляли порт Рени.
Известно, что в ночь на 30 июля три гражданских судна прошли через турецкие проливы. Речь идет об Ams1 (Израиль), Sahin 2 (Греция) и Yilmaz Kaptan (Турция/Грузия). Они отправились в Украину.
Добавляют, что, несмотря на российские угрозы, израильское судно открыть заявляло о том, что следует в Украину.
Как это произошло
Известно, что безопасность кораблей контролирует американский патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon. Всю дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.
Напомним, одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.