Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду РФ та зайшов у гирло Дунаю

Судно Ізраїлю, яке прорвало блокаду РФ. Фото: google

У понеділок, 31 липня, ізраїльському кораблю вдалося зайти у гирло українського Дунаю, прорвавши блокаду РФ. Йдеться про судно Ams1 , яке вирушило із міста Ашдод.

Про це повідомляє видання "Мілітарний".

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Повідомляється, що ізраїльське судно стало першим, якому вдалося прорвати "зернову блокаду" РФ після того, як країна-терористи обстріляли порт Рені.

Відомо, що у ніч проти 30 липня три цивільні судна пройшли через турецькі протоки. Йдеться про Ams1 (Ізраїль), Sahin 2 (Греція) і Yilmaz Kaptan (Туреччина/Грузія). Вони вирушили до України.

Додають, що попри російські погрози, ізраїльське судно відкрити заявляло про те, що прямує в Україну.

Ізраїльське судно у морі. Фото: Мілітарний

Як це сталося

Відомо, що безпеку кораблів контролює американський патрульний літак Boeing P-8 Poseidon. Усю додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4.

Як слідкують за кораблями у морі. Фото: Мілітарний

Нагадаємо, одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.