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Судно з Ізраїлю першим прорвало блокаду РФ у Чорному морі: деталі

31 липня 2023 23:37
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Козюк Тетяна
редактор
Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду РФ та зайшов у гирло Дунаю
Судно Ізраїлю, яке прорвало блокаду РФ. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 31 липня, ізраїльському кораблю вдалося зайти у гирло українського Дунаю, прорвавши блокаду РФ. Йдеться про судно Ams1 , яке вирушило із міста Ашдод.

Про це повідомляє видання "Мілітарний".

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Повідомляється, що ізраїльське судно стало першим, якому вдалося прорвати "зернову блокаду" РФ після того, як країна-терористи обстріляли порт Рені. 

Відомо, що у ніч проти 30 липня три цивільні судна пройшли через турецькі протоки. Йдеться про Ams1 (Ізраїль), Sahin 2 (Греція) і Yilmaz Kaptan (Туреччина/Грузія). Вони вирушили до України. 

Додають, що попри російські погрози, ізраїльське судно відкрити заявляло про те, що прямує в Україну. 

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Ізраїльське судно у морі. Фото: Мілітарний

Як це сталося

Відомо, що безпеку кораблів контролює американський патрульний літак Boeing P-8 Poseidon. Усю додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4.

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Як слідкують за кораблями у морі. Фото: Мілітарний 

Нагадаємо, одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання. 

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