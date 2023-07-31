Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду РФ та зайшов у гирло Дунаю

Судно з Ізраїлю першим прорвало блокаду РФ у Чорному морі: деталі
У понеділок, 31 липня, ізраїльському кораблю вдалося зайти у гирло українського Дунаю, прорвавши блокаду РФ. Йдеться про судно Ams1 , яке вирушило із міста Ашдод.
Про це повідомляє видання "Мілітарний".
Ізраїльське судно прорвало блокаду РФ
Повідомляється, що ізраїльське судно стало першим, якому вдалося прорвати "зернову блокаду" РФ після того, як країна-терористи обстріляли порт Рені.
Відомо, що у ніч проти 30 липня три цивільні судна пройшли через турецькі протоки. Йдеться про Ams1 (Ізраїль), Sahin 2 (Греція) і Yilmaz Kaptan (Туреччина/Грузія). Вони вирушили до України.
Додають, що попри російські погрози, ізраїльське судно відкрити заявляло про те, що прямує в Україну.
Як це сталося
Відомо, що безпеку кораблів контролює американський патрульний літак Boeing P-8 Poseidon. Усю додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4.
Нагадаємо, одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.