Судебная тяжба в США: несогласные с планом Байдена по списанию студенческих кредитов подали иск

Студенты в США

Верховный суд США начал слушание двух исков против плана президента Джо Байдена отменить или сократить студенческие ссуды. Программа, оцениваемая в 400 миллиардов долларов в течение 30 лет, позволяет списать федеральные студенческие ссуды на сумму до 20 000 долларов для 16 миллионов человек, получивших одобрение.

Об этом пишет AP.

Судебные тяжбы

В сообщении указывается, что еспубликанские государства и консервативные законодатели выступают против этого плана, считая его нарушением исполнительной власти Байдена. В свою очередь, государства, возглавляемые демократами, и группы либеральных интересов поддерживают администрацию Демократической партии, призывая суд разрешить этот план вступить в силу. Споры должны продолжаться в течение нескольких часов, но могут затянуться на большой срок. В целом, слушание отражает растущие разногласия между демократическим и республиканским лагерями относительно экономической политики в США.

Некоторые штаты, включая Небраску, подали иск против плана президента США Джо Байдена по списанию студенческих кредитов, утверждая, что это необоснованно, так как уровень дефолтов был примерно на том же уровне до пандемии.

Они также считают, что полное списание кредитов для 20 миллионов заемщиков приведет к неожиданным выгодам, делая их богаче, чем до пандемии. Десятки заемщиков съехались к зданию суда в надежде получить место для участия в спорах.

Некоторые из них утверждают, что план Байдена не позволит им полностью избавиться от своих студенческих долгов, оставляя им около 500 долларов из суммы в 20 000 долларов.

Напомним, что уже почти год как в Украине идет полномасштабная война и всеобщая мобилизация. Повестки раздают всем военнообязанным возрастом от 18 до 60 лет. Студенты дневной и дуальной формы обучения украинских и зарубежных учебных заведений не должны призывать во время мобилизации. Однако молодые люди могут мобилизоваться по собственному желанию.