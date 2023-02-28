Судовий позов у США: незгодні з планом Байдена зі списання студентських кредитів подали звертання

Студенти у США

Верховний суд США розпочав слухання двох позовів проти плану президента Джо Байдена скасувати або скоротити студентські позички. Програма, що оцінюється в 400 мільярдів доларів протягом 30 років, дозволяє списати федеральні студентські позички на суму до 20 000 доларів для 16 мільйонів людей, які отримали схвалення.

Про це пише AP.

Судові позови

У повідомленні наголошується, що європейські держави та консервативні законодавці виступають проти цього плану, вважаючи його порушенням виконавчої влади Байдена. Своєю чергою держави, очолювані демократами, та групи ліберальних інтересів підтримують адміністрацію Демократичної партії, закликаючи суд дозволити цей план набути чинності. Спори повинні продовжуватися протягом кількох годин, але можуть затягтися на значний термін. Загалом слухання відображає зростаючі розбіжності між демократичним та республіканським таборами щодо економічної політики у США.

Деякі штати, включаючи Небраску, подали позов проти плану президента США Джо Байдена зі списання студентських кредитів, стверджуючи, що це необґрунтовано, оскільки рівень дефолтів був приблизно на рівні до пандемії.

Вони також вважають, що повне списання кредитів для 20 мільйонів позичальників призведе до несподіваних вигод, роблячи їх багатшими, ніж до пандемії. Десятки позичальників з'їхалися до будівлі суду, сподіваючись отримати місце для участі в суперечках.

Деякі з них стверджують, що план Байдена не дозволить їм повністю позбавитися своїх студентських боргів, залишаючи їм близько 500 доларів із суми у 20 000 доларів.

Нагадаємо, що вже майже рік як в Україні триває повномасштабна війна та загальна мобілізація. Порядки денного віку роздають всім військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років. Студенти денної та дуальної форми навчання українських та закордонних навчальних закладів не повинні закликати під час мобілізації. Однак молоді люди можуть мобілізуватись за власним бажанням.