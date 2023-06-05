Сунак будет просить Байдена поддержать Уоллеса на пост генсека НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уолесс. Фото: EPA

Во время предстоящего визита в Вашингтон премьер Великобритании Риши Сунак планирует обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой поддержать кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО. При этом сам Уоллес не против занять это место.

Об этом сообщает The Telegraph.

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В течение двух дней поездки, Сунак и Байден обсудят вопросы, связанные с экономикой, торговлей, наукой и технологией, и ожидается заключение соглашений на сумму миллиардов долларов, направленных на бизнес-инвестиции в Великобритании. Важная тема обсуждения — регулирование искусственного интеллекта.

Бен Уоллес имеет высокую репутацию в США за свою ключевую роль в формировании международной коалиции в поддержку Украины. Уоллес также увеличил оборонные затраты Великобритании до 2,25% ВВП и призывает увеличить их до 3% к концу десятилетия.

Вместе с тем, существуют опасения, что Франция и Германия могут объединить усилия, чтобы предотвратить назначение британца на пост генерального секретаря НАТО. Говорят, что они могут поддержать назначение первой женщины-генсека НАТО, чтобы помешать Уоллесу.

Одним из главных претендентов на эту роль считается датская премьер-министр Метте Фредериксен, которая встречается с Байденом на следующей неделе.

Напомним, что в Британии положительно настроены по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск. Там говорят, что Украина сможет успешно вернуть Крым.

Уоллес выразил более оптимистичный взгляд на нынешние действия Украины на поле боя, чем тот, который описывали представители разведки США. В разведывательных документах, обнародованных в начале этого года, они заявили, что проблемы с личным составом и техникой, вероятно, приведут к тому, что Киев получит лишь скромные успехи, когда начнет долгожданное наступление, чтобы вернуть контролируемые Россией территории.