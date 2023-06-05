Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Сунак проситиме Байдена підтримати Воллеса на пост генсека НАТО arrow

Сунак проситиме Байдена підтримати Воллеса на пост генсека НАТО

5 червня 2023 10:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сунак проситиме Байдена підтримати Воллеса на пост генсека НАТО
Міністр оборони Великої Британії Бен Волесс. Фото: EPA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час візиту до Вашингтона прем'єр Великої Британії Ріші Сунак планує звернутися до президента США Джо Байдена з проханням підтримати кандидатуру британського міністра оборони Бена Воллеса на пост генерального секретаря НАТО. При цьому сам Воллес не проти зайняти це місце.

Про це повідомляє The Telegraph.

Читайте також:

Зустріч Сунака та Байдена

Протягом двох днів поїздки, Сунак та Байден обговорять питання, пов'язані з економікою, торгівлею, наукою та технологією, і очікується укладання угод на суму мільярдів доларів, спрямованих на бізнес-інвестиції у Великій Британії. Важлива тема обговорення — регулювання штучного інтелекту.

Бен Воллес має високу репутацію у США за свою ключову роль у формуванні міжнародної коаліції на підтримку України. Воллес також збільшив оборонні витрати Великобританії до 2,25% ВВП та закликає збільшити їх до 3% до кінця десятиліття.

Водночас є побоювання, що Франція та Німеччина можуть об'єднати зусилля, щоб запобігти призначенню британця на посаду генерального секретаря НАТО. Кажуть, що вони можуть підтримати призначення першої жінки-генсека НАТО, щоб завадити Воллесу.

Одним із головних претендентів на цю роль вважається данська прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, яка зустрічається з Байденом наступного тижня.

Нагадаємо, що в Британії позитивно налаштовані щодо майбутнього контрнаступу українських військ. Там кажуть, що Україна зможе успішно повернути Крим.

Уоллес висловив оптимістичніший погляд на нинішні дії України на полі бою, ніж той, який описували представники розвідки США. У розвідувальних документах, оприлюднених на початку цього року, вони заявили, що проблеми з особовим складом та технікою, ймовірно, призведуть до того, що Київ отримає лише скромні успіхи, коли розпочне довгоочікуваний наступ, аби повернути контрольовані Росією території.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB