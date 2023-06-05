Сунак проситиме Байдена підтримати Воллеса на пост генсека НАТО

Міністр оборони Великої Британії Бен Волесс. Фото: EPA

Під час візиту до Вашингтона прем'єр Великої Британії Ріші Сунак планує звернутися до президента США Джо Байдена з проханням підтримати кандидатуру британського міністра оборони Бена Воллеса на пост генерального секретаря НАТО. При цьому сам Воллес не проти зайняти це місце.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Протягом двох днів поїздки, Сунак та Байден обговорять питання, пов'язані з економікою, торгівлею, наукою та технологією, і очікується укладання угод на суму мільярдів доларів, спрямованих на бізнес-інвестиції у Великій Британії. Важлива тема обговорення — регулювання штучного інтелекту.

Бен Воллес має високу репутацію у США за свою ключову роль у формуванні міжнародної коаліції на підтримку України. Воллес також збільшив оборонні витрати Великобританії до 2,25% ВВП та закликає збільшити їх до 3% до кінця десятиліття.

Водночас є побоювання, що Франція та Німеччина можуть об'єднати зусилля, щоб запобігти призначенню британця на посаду генерального секретаря НАТО. Кажуть, що вони можуть підтримати призначення першої жінки-генсека НАТО, щоб завадити Воллесу.

Одним із головних претендентів на цю роль вважається данська прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, яка зустрічається з Байденом наступного тижня.

Нагадаємо, що в Британії позитивно налаштовані щодо майбутнього контрнаступу українських військ. Там кажуть, що Україна зможе успішно повернути Крим.

Уоллес висловив оптимістичніший погляд на нинішні дії України на полі бою, ніж той, який описували представники розвідки США. У розвідувальних документах, оприлюднених на початку цього року, вони заявили, що проблеми з особовим складом та технікою, ймовірно, призведуть до того, що Київ отримає лише скромні успіхи, коли розпочне довгоочікуваний наступ, аби повернути контрольовані Росією території.