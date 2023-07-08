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Сунак высказался против кассетных боеприпасов для Украины

8 июля 2023 18:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сунак высказался против кассетных боеприпасов для Украины
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS/Toby Melville
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, которые США согласились отправить в Украину. Он напомнил, что в свое время Британия была одной из 123 стран, подписавших конвенцию о запрете их использования.

Об этом сообщает издание Sky News.

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Сунак заявил, что Великобритания является одной из 123 стран, подписавших конвенцию о запрете их использования, и продолжит сосредотачиваться на поставках танков и дальнобойного оружия для помощи в борьбе с Россией.

"Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно оружие большой дальности, и, надеюсь, все страны смогут продолжать поддерживать Украину", — подчеркнул британский премьер.

Напомним, 7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

В Москве в это время истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

Однако министр обороны Алексей Резников очертил пять основных принципов по кассетным боеприпасам, которые будет соблюдать Украина.

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