Сунак висловився проти касетних боєприпасів для України

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Фото: REUTERS/Toby Melville

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів, які США погодилися відправити в Україну. Він нагадав, що свого часу Британія була однією зі 123 країн, які підписали конвенцію щодо заборони їх використання.

Про це повідомляє видання Sky News.

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Сунак заявив, що Велика Британія є однією зі 123 країн, які підписали конвенцію про заборону їх використання, і продовжить зосереджуватися на постачанні танків і далекобійної зброї для допомоги в боротьбі з Росією.

"Ми продовжуватимемо робити свій внесок у підтримку України проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки та нещодавно зброю великої дальності, і, сподіваюся, усі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну", — наголосив британський прем'єр.

Нагадаємо, 7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів.

У Москві тим часом істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Проте міністр оборони Олексій Резніков окреслив п'ять основних принципів щодо касетних боєприпасів, яких буде дотримуватись Україна.