Спутниковые снимки фиксируют повышение активности на ядерных полигонах России, Китая и США, — CNN

Ядерный полигон в штате Невада. Фото: Travel Nevada

Соединенные Штаты, Россия и Китай в течение последних лет построили новые объекты на своих ядерных полигонах . Это происходит на фоне беспрецедентного роста напряжения в отношениях между этими тремя крупными ядерными державами.

Спутниковые снимки ядерных полигонов обнародовал CNN .

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"Хотя нет никаких доказательств того, что Россия, США или Китай готовятся к неизбежному ядерному испытанию, изображения, полученные и предоставленные известным аналитиком в области нераспространения военного оружия, иллюстрируют недавнее расширение трех ядерных полигонов", — сообщает издание.

CNN рассказывает, что один полигон эксплуатируется Китаем в крайнем западном регионе Синьцзян, один — Россией на архипелаге Северного Ледовитого океана, а другим — в США в пустыне Невада.

Спутниковые изображения, сделанные за последние три-пять лет, показывают новые тоннели под горами, новые дороги и хранилища, а также увеличение въезжающего и выезжающего из объектов транспортного потока, сказал Джеффри Льюис, адъюнкт-профессор Центра нераспространения имени Джеймса Мартина.

"Мы видим действительно много намеков, свидетельствующих о том, что Россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания", — сказал он.

Он отметил, что ни одна из этих стран не проводила испытаний после того, как подземные ядерные испытания были запрещены договором о "Всеобъемлющем ядерном испытании" от 1996 года. Китай и США подписали договор, но не ратифицировали его.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, бывший аналитик разведки, пересмотрел изображение ядерных объектов трех государств и пришел к подобному выводу.

"Совершенно очевидно, что все три страны, Россия, Китай и Соединенные Штаты, вложили много времени, усилий и денег не только в модернизацию своих ядерных арсеналов, но и в подготовку видов деятельности, которые потребуются для испытания", — отметил Лейтон.

Строительная деятельность на ядерном полигоне в штате Невада с 2018 по 2023 год. Фото: Planet

Новое строительство в административно-вспомогательной зоне, китайский ядерный полигон Лоп Нор. Фото: Planet

Новое строительство на российском ядерном полигоне на Новой Земле, 22 июня 2023 года. Фото: Planet

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