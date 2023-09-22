Супутникові знімки фіксують підвищення активності на ядерних полігонах Росії, Китаю та США, — CNN
Сполучені Штати, Росія та Китай протягом останніх років побудували нові об’єкти на своїх ядерних полігонах. Це відбувається на фоні безпрецедентного зростання напруги у відносинах між цими трьома великими ядерними державами.
Супутникові знімки ядерних полігонів оприлюднив CNN.
Посиллють свій ядерний потенціал
"Хоча немає жодних доказів того, що Росія, США чи Китай готуються до неминучого ядерного випробування, зображення, отримані та надані відомим аналітиком у галузі нерозповсюдження військової зброї, ілюструють нещодавнє розширення трьох ядерних полігонів", — повідомляє видання.
CNN розповідає, що один полігон експлуатується Китаєм у крайньому західному регіоні Сіньцзян, один — Росією на архіпелазі Північного Льодовитого океану, а іншим — у США в пустелі Невада.
Супутникові зображення, зроблені за останні три-п’ять років, показують нові тунелі під горами, нові дороги та сховища, а також збільшення транспортного потоку, який в’їжджає та виїжджає з об’єктів, сказав Джеффрі Льюїс, ад’юнкт-професор Центру нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна.
"Ми бачимо справді багато натяків, які свідчать про те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування", — сказав він,
Він зазначив, що жодна з цих країн не проводила випробувань після того, як підземні ядерні випробування були заборонені договором про "Всеохоплююче ядерне випробування" від 1996 року. Китай і США підписали договір, але не ратифікували його.
Полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон, колишній аналітик розвідки, переглянув зображення ядерних об’єктів трьох держав і дійшов подібного висновку.
"Цілком очевидно, що всі три країни, Росія, Китай і Сполучені Штати, вклали багато часу, зусиль і грошей не тільки в модернізацію своїх ядерних арсеналів, але й у підготовку видів діяльності, які будуть потрібні для випробування", — зазначив Лейтон.
Раніше ми повідомляли, що якщо Іран досягне успіху у своїй ядерній програмі, то Саудівська Аравія буде прагнути зробити те ж саме. Це буде необхідно "з міркувань безпеки та для балансування сил на Близькому Сході".