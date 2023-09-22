Супутникові знімки фіксують підвищення активності на ядерних полігонах Росії, Китаю та США, — CNN

Ядерний полігон в штаті Невада. Фото: Travel Nevada

Сполучені Штати, Росія та Китай протягом останніх років побудували нові об’єкти на своїх ядерних полігонах. Це відбувається на фоні безпрецедентного зростання напруги у відносинах між цими трьома великими ядерними державами.

Супутникові знімки ядерних полігонів оприлюднив CNN.

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"Хоча немає жодних доказів того, що Росія, США чи Китай готуються до неминучого ядерного випробування, зображення, отримані та надані відомим аналітиком у галузі нерозповсюдження військової зброї, ілюструють нещодавнє розширення трьох ядерних полігонів", — повідомляє видання.

CNN розповідає, що один полігон експлуатується Китаєм у крайньому західному регіоні Сіньцзян, один — Росією на архіпелазі Північного Льодовитого океану, а іншим — у США в пустелі Невада.

Супутникові зображення, зроблені за останні три-п’ять років, показують нові тунелі під горами, нові дороги та сховища, а також збільшення транспортного потоку, який в’їжджає та виїжджає з об’єктів, сказав Джеффрі Льюїс, ад’юнкт-професор Центру нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна.

"Ми бачимо справді багато натяків, які свідчать про те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування", — сказав він,

Він зазначив, що жодна з цих країн не проводила випробувань після того, як підземні ядерні випробування були заборонені договором про "Всеохоплююче ядерне випробування" від 1996 року. Китай і США підписали договір, але не ратифікували його.

Полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон, колишній аналітик розвідки, переглянув зображення ядерних об’єктів трьох держав і дійшов подібного висновку.

"Цілком очевидно, що всі три країни, Росія, Китай і Сполучені Штати, вклали багато часу, зусиль і грошей не тільки в модернізацію своїх ядерних арсеналів, але й у підготовку видів діяльності, які будуть потрібні для випробування", — зазначив Лейтон.

Будівельна діяльність на ядерному полігоні в штаті Невада з 2018 по 2023 рік. Фото: Planet

Нове будівництво в адміністративно-допоміжній зоні, китайський ядерний полігон Лоп Нор. Фото: Planet

Нове будівництво на російському ядерному полігоні на Новій Землі, 22 червня 2023 року. Фото: Planet

Раніше ми повідомляли, що якщо Іран досягне успіху у своїй ядерній програмі, то Саудівська Аравія буде прагнути зробити те ж саме. Це буде необхідно "з міркувань безпеки та для балансування сил на Близькому Сході".