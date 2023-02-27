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"Мир без россии нам не нужен": Медведев снова угрожает человечеству апокалипсисом

27 февраля 2023 10:37
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Мир без россии нам не нужен — Медведев угрожает уничтожить человечество
Дмитрий Медведев
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Заместитель руководителя Совбеза россии Дмитрий Медведев угрожает, что, если встанет вопрос о существовании россии, под вопросом будет существование самой человеческой цивилизации. Также, по его словам, поставка оружия Украине приведет к ядерному апокалипсису и "проигрышу для всех".

Об этом Дмитрий Медведев написал в статье для пропагандистского издания "Известия".

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"Если серьезно встанет вопрос о существовании самой россии, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без россии нам не нужен", — сказал он.

Замглавы Совбеза страны-агрессора заявил, что враги россии занимаются накачкой "киевского режима" оружием и препятствуют возможным переговорам.

"Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели сознательно ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть столетие, пока не перестанут излучать радиацию дымные завалы", — угрожает он.

В то же время Медведев заявляет, что россия "такого не допустит".

"Западные страны с сателлитами — всего 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы гораздо сильнее. Спокойная мощь нашей великой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего мира", — считает он.

Напомним, недавно Медведев намекнул Украину на ядерный удар в случае возвращения Крыма.

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