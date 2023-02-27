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"Світ без росії нам не потрібен": Медведєв знову погрожує людству апокаліпсисом

27 лютого 2023 10:37
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Світ без росії нам не потрібен — Медведєв погрожує знищити людство
Дмитро Медведєв
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Заступник керівника Радбезу рф Дмитро Медведєв погрожує, що, якщо постане питання про існування росії, під питанням буде існування самої людської цивілізації. Також, за його словами, постачання зброї Україні призведе до ядерного апокаліпсиса та "програшу для всіх".

Про це Дмитро Медведєв написав у статті для пропагандистського видання "Известия".

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"Якщо серйозно постане питання про існування самої росії, воно буде вирішено аж ніяк не на українському фронті. А разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. І тут не повинно бути жодних двозначностей. Світ без росії нам не потрібен", — сказав він.

Заступник голови Радбезу країни-агресора заявив, що вороги росії займаються накачуванням "київського режиму" зброєю і перешкоджають можливим переговорам.

"Наші вороги займаються саме цим, не бажаючи зрозуміти, що їхні цілі свідомо ведуть до тотального фіаско. Програшу для всіх. Краху. Апокаліпсису. Коли про колишнє життя доведеться забути на століття, поки не перестануть випромінювати радіацію димні завали", — погрожує він.

Водночас Медведєв заявляє, що росія "такого не допустить".

"Західні країни із сателітами — лише 15% населення планети. Нас набагато більше, і ми набагато сильніші. Спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів — запорука збереження майбутнього для всього нашого світу", — вважає він.

Нагадаємо, нещодавно Медведєв натякнув Україні на ядерний удар у разі повернення Криму

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