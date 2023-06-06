Мировые лидеры отреагировали на подрыв Каховской ГЭС: возмущению нет предела

Спутниковый снимок повреждений Каховской ГЭС из-за подрыва. Фото: Mixar

Российские оккупационные войска совершили очередной террористический акт — взорвали Каховскую ГЭС. Как следствие, почти 80 населенных пунктов в Херсонской области оказались под угрозой затопления. Мировые лидеры отреагировали на техногенную катастрофу – шокированы все.

Издание Новини.LIVE собрало мнения международных топ-чиновников по поводу подрыва Каховской ГЭС.

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Реакция Великобритании

Как сообщает Telegram-канал " Мы - Украина ", министр иностранных дел Великобритании заявил, что лучшее, что сейчас может сделать Путин, — это вывести свои войска с украинской территории.

"Министр иностранных дел добавил, что Великобритания продолжит оценивать развитие ситуации, а единственной причиной, почему это вообще является проблемой, является неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину", — отметили в СМИ.

Что говорили в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "разрушение Каховской дамбы сегодня ставит под угрозу жизнь тысяч мирных жителей и наносит серьезный вред окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине".

Реакция Генсека НАТО Йенса Столтенберга на подрыв Каховской ГЭС. Скриншот

Ответ Молдовы на подрыв Каховской ГЭС

Telegram-канал " Мы - Украина " сообщил, что Молдова проявила инициативу в оказании помощи Украине в ликвидации последствий наводнения.

"Я решительно осуждаю разрушение плотины в Новой Каховке сегодня утром. Атака России на критическую инфраструктуру равносильна военным преступлениям", — сказала президент Молдовы Майя Санду.

Реакция ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован из-за российской атаки на Каховскую ГЭС.

"Шокированный беспрецедентным обстрелом дамбы Новой Каховки. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем Россию и ее ставленников к ответственности", — написал Мишель.

Реакция главы Евросовета Шарля Мишеля на подрыв Каховской ГЭС. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что подрыв Каховской ГЭС может оказать серьезное влияние на работу ЗАЭС . В Энергоатоме предупреждают, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может иметь тяжелые последствия для работы Запорожской АЭС. Однако, к счастью, пока ситуация остается контролируемой.

Добавим, некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Также мы писали, что по сети начали распространяться спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.