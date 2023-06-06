Світові лідери відреагували на підрив Каховської ГЕС: обуренню немає меж

Супутниковий знімок пошкоджень Каховської ГЕС через підрив. Фото: Mixar

Російські окупаційні війська вчинили черговий терористичний акт — підірвали Каховську ГЕС. Як наслідок — майже 80 населених пунктів у Херсонській області опинились під загрозою затоплення. Світові лідери відреагували на техногенну катастрофу — шоковані всі.

Видання Новини.LIVE зібрало думки міжнародних топчиновників щодо підриву Каховської ГЕС.

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Реакція Великої Британії

Як повідомляє Telegram-канал "Ми — Україна", міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що найкраще, що зараз може зробити Путін, — це вивести свої війська з української території.

"Міністр закордонних справ додав, що Велика Британія продовжить оцінювати розвиток ситуації, а єдиною причиною, чому це взагалі є проблемою, є неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну", — зазначили у ЗМІ.

Що казали в НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заяви, що "руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди довкіллю. Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни Росії в Україні".

Реакція Генсека НАТО Єнса Столтенберга на підрив Каховської ГЕС. Скриншот

Відповідь Молдови на підрив Каховської ГЕС

Telegram-канал "Ми — Україна" повідомив, що Молдова виявила ініціативу в наданні допомоги Україні в ліквідації наслідків повені.

"Я рішуче засуджую руйнування греблі у Новій Каховці сьогодні вранці. Атака Росії на критичну інфраструктуру рівносильна військовим злочинам", — сказала президентка Молдови Майя Санду.

Реакція ЄС

Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що шокований через російську атаку на Каховську ГЕС.

"Шокований безпрецедентним обстрілом дамби Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності", — написав Мішель.

Реакція голови Євроради Шарля Мішеля на підрив Каховської ГЕС. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрив Каховської ГЕС може серйозно вплинути на роботу ЗАЕС. В Енергоатомі попереджають, що підрив росіянами Каховської ГЕС може мати тяжкі наслідки для роботи Запорізької АЕС. Однак, на щастя, поки ситуація лишається контрольованою.

Додамо, деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води.

Також ми писали, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами.

Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.